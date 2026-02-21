"No se alimentaba bien": Sofía Pachano dio detalles de la intervención que le hicieron a su hijo

La actriz intentó bajarle el dramatismo al procedimiento luego de que sus seguidores se mostraran preocupados.

Hoy 09:16

Sofía Pachano contó en una entrevista que su hijo tuvo que ser intervenido a los 15 días de haber nacido y luego se arrepintió, ya que se generó un gran revuelo en las redes.

Ante la cantidad de consultas que recibió, explicó qué fue lo que pasó con el nene y le bajó dramatismo al asunto.

“Ay hijo, no tenés 15 días ¡y ya tenés una polémica! Tenía el frenillo corto y no movía bien la lengua, por lo tanto, no se prendía bien a la teta y no se estaba alimentando bien", relató en Instagram.

En ese sentido, agregó: “Es algo que es muy recomendable hacerlo en esta edad y no esperar más tiempo. Fue rápido, aunque para nosotros fue fuerte porque es muy chiquitito”.

En otra historia, la actriz comentó que fue su puericultora la que detectó que algo no estaba bien en la succión de Vito. Tras una consulta con una fonoaudióloga y una serie de ejercicios, no se obtuvo el resultado esperado.

“Estuvimos llenos de miedo, pero fue un procedimiento muy simple para un bebé. Además de mejorar la lactancia, ahora también va a favorecer su alimentación a futuro y prevenir otros problemas”, concluyó.