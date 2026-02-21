La fuerte decisión de Boca con el chileno Carlos Palacios en medio de su inactividad por lesión

El jugador arrastra una sinovitis que lo mantiene alejado de las canchas hace más de un mes.

Hoy 13:17

El mediocampista Carlos Palacios será operado en los próximos días por una sinovitis en la rodilla derecha que arrastra desde hace más de un mes. La recuperación demandará alrededor de 45 días, por lo que continuará fuera de las canchas hasta la recta final del Torneo Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las lesiones se transformaron en una constante para Boca Juniors en este 2026. El equipo que dirige Claudio Ubeda ya acumula siete bajas, siendo la más importante la del capitán Leandro Paredes, ausente en el clásico frente a Racing.

Intervención y tiempos de recuperación

Aunque el chileno todavía no disputó partidos oficiales en el año, el club deberá esperar al menos dos meses para volver a contar con él. Se estima que la intervención se realizará entre lunes y martes de la próxima semana y, a partir de allí, comenzará el proceso de rehabilitación.

La de Palacios será la tercera operación consecutiva en Boca durante este año, tras las intervenciones de Milton Gimenez por pubalgia y Rodrigo Battaglia por una molestia en el tendón de Aquiles.

El volante de 25 años había cerrado el 2025 como titular en la consideración del entrenador, aunque su rendimiento no terminó de consolidarse.

Boca busca refuerzos

Ante el panorama de lesiones, el club analiza seguir activo en el mercado de pases. Ya sumó a Santiago Ascacibar, Angel Romero y recientemente a Adam Bareiro, pero la nueva baja obligaría a reforzar aún más el plantel.

Luego del empate ante Racing, el Xeneize volverá a jugar el martes próximo frente a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta desde las 21:15.

Boca atraviesa un inicio de temporada marcado por las lesiones y deberá reacomodar piezas mientras espera recuperar a futbolistas clave en la recta decisiva del semestre.