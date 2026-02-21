Mitre va por el primer triunfo en su debut como local en la Primera Nacional

El Aurinegro se presenta ante su gente buscando la sumar los primeros puntos y dejar atrás la caída de la fecha pasada.

Hoy 09:34

Mitre afrontará esta noche su segundo compromiso en la Zona A de la Primera Nacional, cuando reciba desde las 20 a Estudiantes de Caseros en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione”. El encuentro será dirigido por Álvaro Carranza y se podrá ver por el streaming oficial de la AFA.

El Aurinegro inició el certamen con una derrota 2-1 ante All Boys en condición de visitante, por lo que intentará recuperarse en su estreno en casa y sumar sus primeros puntos del campeonato.

Por su parte, el conjunto de Caseros también comenzó con el pie izquierdo tras caer frente a Racing de Cordoba en territorio cordobés. Ambos equipos llegan necesitados y con la obligación de mejorar su imagen.

En la previa del encuentro, el entrenador Carlos Mayor destacó la importancia del respaldo del público en este debut como local. “Tenemos que contagiar nosotros a la gente y la gente nos va a contagiar a nosotros, va a ser mutuo. Jugamos de local, sabemos que va a ser un partido importante. Necesitamos ganar, necesitamos sacar un buen resultado y necesitamos mejorar”, expresó el DT.

Mitre buscará hacerse fuerte en Roca y Tres de Febrero, dejar atrás el traspié inicial y comenzar a construir una campaña sólida en una categoría siempre exigente como la Primera Nacional.