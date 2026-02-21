River y Vélez se enfrentan en un duelo que promete con algo más que tres puntos en juego

El Millonario afronta una dura visita a Liniers con la necesidad de cambiar su imagen.

Hoy 08:34

Este domingo, desde las 19.15, River Plate visitará a Velez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que viene de ganar sin convencer ante Ciudad de Bolívar, intentará mejorar su rendimiento frente a un Fortín que se mantiene invicto.

El martes pasado, el equipo de Marcelo Gallardo avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras imponerse 1-0 ante Ciudad Bolivar con un penal agónico de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el rendimiento volvió a dejar dudas luego de las duras derrotas frente a Tigre y Argentinos Juniors.

Con siete puntos en cinco fechas, River marcha octavo en la Zona B y necesita sumar para escalar tanto en su grupo como en la tabla anual, clave en la lucha por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Regresos y posibles cambios

Gallardo recupera piezas importantes: Franco Armani, Sebastian Driussi y Marcos Acuna recibieron el alta médica. El arquero y el lateral izquierdo tienen grandes chances de ser titulares. Santiago Beltrán dejaría su lugar al Pulpo, mientras que Matías Viña sería reemplazado por el campeón del mundo.

En ofensiva, Facundo Colidio podría ingresar por Maximiliano Salas, con Agustín Ruberto manteniéndose entre los titulares. En defensa seguiría Paulo Díaz, y en el mediocampo se sostendrían Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y Quintero.

Un Vélez invicto y fuerte en casa

El equipo de Guillermo Barros Schelotto es uno de los seis invictos del certamen. Con tres victorias y dos empates, lidera la Zona A con 11 puntos. En Liniers ya superó a Talleres y Boca y ahora buscará repetir ante un River golpeado.

Guillermo dirigió 19 veces ante el Millonario con Lanús, Boca y Vélez, con saldo negativo: cuatro triunfos, siete empates y ocho derrotas. Además, sufrió dos caídas muy recordadas en 2018: la Supercopa y la final de la Libertadores frente al clásico rival.

En cuanto al equipo, Diego Valdes será baja por un microdesgarro en el sóleo derecho, mientras que Braian Romero volvió a estar disponible. El reemplazante del chileno se definirá entre Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone.

Probables formaciones

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora: 19.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

River se juega más que tres puntos en Liniers. Necesita resultados y, sobre todo, una actuación convincente que marque un punto de inflexión en el ciclo de Gallardo.