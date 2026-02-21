En vivo: River y Vélez se enfrentan en un duelo que promete con algo más que tres puntos en juego

El Millonario afronta una dura visita a Liniers con la necesidad de cambiar su imagen.
Este domingo, desde las 19.15, River Plate visitará a Velez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que viene de ganar sin convencer ante Ciudad de Bolívar, intentará mejorar su rendimiento frente a un Fortín que se mantiene invicto.
