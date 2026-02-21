VIDEO: así reaccionó Riquelme cuando los hinchas de Boca silbaron a Cavani en La Bombonera

El presidente del Xeneize tuvo una manifestación de respaldo hacia el uruguayo después de su floja actuación en el clásico ante Racing.

El empate sin goles entre Boca Juniors y Racing Club en la Bombonera dejó una imagen fuerte: la silbatina masiva contra Edinson Cavani en su regreso a la titularidad por primera vez en el año.

El delantero uruguayo tuvo una actuación discreta y, cuando fue reemplazado a los 79 minutos, desde las tribunas bajaron silbidos generalizados. Los hinchas parecieron evidenciar su cansancio por las reiteradas ausencias por lesión y los bajos rendimientos cada vez que le tocó ingresar.

Fue, posiblemente, la primera vez desde su llegada a mediados de 2023 que la Bombonera se pronunció de manera masiva en contra del exgoleador de Paris Saint-Germain y Manchester United.

El respaldo de Riquelme

En medio del clima adverso, hubo un gesto que no pasó desapercibido. Mientras los silbidos se multiplicaban, el presidente Juan Roman Riquelme acompañó la salida del atacante con aplausos desde su palco.

A su lado, el entrenador de la Reserva, Mariano Herron, replicó el mismo gesto hacia el número 10.

La escena dejó en evidencia el quiebre entre parte del público y el futbolista, pero también el respaldo institucional hacia Cavani en un momento delicado. Boca atraviesa un semestre cargado de tensiones y el rendimiento del uruguayo se transformó en uno de los focos principales del debate.