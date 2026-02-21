Ingresar
La Justicia ordenó el traslado de Ramiro Petros a la Comisaría Nº 6 del Bº 8 de Abril

El juez dispuso su alojamiento en esa dependencia para facilitar el contacto familiar. Permanecía detenido en el Centro Único tras ser trasladado desde Ezeiza.

Hoy 14:39

La Justicia resolvió el traslado de Ramiro Agustín Petros a la Comisaría Comunitaria Nº 6, ubicada en el Bº 8 de Abril, donde quedará alojado por disposición judicial.

El imputado se encontraba en el Centro Único de Detenidos, luego de haber sido conducido a esta Capital desde Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue adoptada por el juez Héctor José María Salomón, tras un planteo presentado por la defensa del acusado, encabezada por la abogada Moira Curi.

En la resolución, el magistrado ordenó el alojamiento de Petros en la Seccional Sexta “a los fines de contacto familiar”, teniendo en cuenta la cercanía con su domicilio.

Asimismo, se dispuso que el traslado se realice con la debida custodia y las correspondientes precauciones sanitarias.

Cabe recordar que la semana pasada el juez había rechazado el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, aunque hizo lugar a la asistencia médica requerida por un cuadro cardíaco que atraviesa el imputado.

