Boca presentó oficialmente a Adam Bareiro como flamante refuerzo: ¿cuándo debuta?

El delantero paraguayo se sumó al Xeneize y quedó a disposición de Claudio Úbeda.

Hoy 15:52

Con la mente puesta en el duelo del martes ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, Boca Juniors completó este sábado una nueva práctica matutina en el predio de Ezeiza. La gran novedad fue la presencia de Adam Bareiro, flamante incorporación del equipo.

El delantero paraguayo, que estuvo presente en el empate sin goles ante Racing Club en la Bombonera, se sumó temprano a los trabajos y realizó tareas junto a sus nuevos compañeros. Desde las redes sociales, el club oficializó su llegada con la primera imagen del atacante vistiendo la indumentaria azul y oro.

Mientras tanto, quienes fueron titulares ante la Academia realizaron trabajos regenerativos. El resto del plantel disputó fútbol formal frente a juveniles.

El equipo que analiza Úbeda

El entrenador Claudio Ubeda evalúa presentar una formación con mayoría de suplentes en Salta, teniendo en cuenta la cercanía con el partido del viernes. En ese contexto, no se descarta que Bareiro pueda sumar sus primeros minutos con la camiseta xeneize.

Jugadores como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida aparecen con chances de ser titulares. Además, crece la posibilidad de que Leandro Brey ocupe el arco, aunque Agustín Marchesín también es alternativa.

El probable once sería: Brey o Marchesín; Juan Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Tomás Aranda, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini; Angel Romero y Miguel Merentiel o Bareiro.

La posibilidad del estreno del ex San Lorenzo de Almagro, River Plate y Fortaleza EC dependerá de cómo lo vean en sus primeros entrenamientos. Si bien llega con ritmo —marcó un gol en la semifinal del Campeonato Cearense ante Ferroviario—, necesita adaptación al nuevo sistema y a sus compañeros.

Por eso, todo indica que tendría más chances de comenzar en el banco e ingresar con el partido en marcha que de ser titular desde el arranque en el estadio Padre Martearena. Boca apuesta a avanzar en la Copa Argentina y, al mismo tiempo, comenzar a ensamblar piezas en un plantel que busca regularidad.