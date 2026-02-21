Ingresar
En vivo: San Lorenzo buscará volver a la victoria ante Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura

El de este domingo será el primer enfrentamiento oficial entre el Ciclón y el elenco cordobés.

Hoy 16:55

San Lorenzo de Almagro recibirá este domingo  a Estudiantes de Rio Cuarto desde las 17 en el estadio Pedro Bidegain, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será arbitrado por Sebastián Martínez, con Diego Ceballos en el VAR, y contará con transmisión en vivo de ESPN Premium para toda Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2

 
