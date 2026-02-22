Unión recibe a Aldosivi con la obligación de volver a ganar en Santa Fe

El Tate y el Tiburón se enfrentan este domingo a las 21.30 en el 15 de Abril por la sexta fecha del Torneo Apertura. Los santafesinos buscan hacerse fuertes en casa y los marplatenses salir del fondo de la Zona B.

Unión de Santa Fe y Aldosivi jugarán este domingo desde las 21.30 en el Estadio 15 de Abril, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón necesita reencontrarse con el triunfo luego del empate sin goles frente a San Lorenzo de Almagro, en un partido donde mostró buen juego pero no logró capitalizarlo.

En Santa Fe todavía lamentan ese empate que dejó sabor amargo. El Tate ha mostrado solidez en casa, donde consiguió sus únicas victorias, pero su irregularidad fuera de su estadio explica por qué hoy está fuera de la zona de playoffs. Por eso, el margen de error empieza a achicarse y sumar de a tres ante su gente se vuelve clave para no perder terreno en la tabla.

Del otro lado, el Tiburón llega con algo de aire tras el 3-0 frente a San Miguel por los 32avos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió cortar una racha negativa en este arranque de 2026. Sin embargo, en el Apertura ocupa la penúltima posición de la Zona B y necesita sumar con urgencia para salir del fondo.

Probable formación de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña; Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.

Probable formación de Aldosivi

Axel Werner; Rodrigo González o Guillermo Enrique, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román o Lucas Rodriguez; Esteban Rolón; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.