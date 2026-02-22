“No queremos una guerra fría”: Lula le pone límites a Trump y reclama relaciones “de iguales”

Desde India, el presidente de Brasil marcó distancia con la política de aranceles de Estados Unidos y pidió vínculos internacionales basados en el respeto mutuo. Anticipó los ejes que buscará discutir en un eventual encuentro bilateral.

Hoy 05:21

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo durante una visita oficial a India que espera transmitirle a su par estadounidense, Donald Trump, la necesidad de construir relaciones internacionales basadas en la igualdad entre países, sin imposiciones de las grandes potencias sobre los más débiles.

“Quiero decirle al presidente Trump que no queremos una guerra fría. Queremos tener relaciones iguales con todos los países y recibir de ellos un trato también igualitario”, declaró Lula tras cumplir actividades oficiales en Nueva Delhi. “Si eso es posible, todo volverá a la normalidad, y eso es lo que espero”, añadió.

El mandatario brasileño tiene previsto continuar su gira internacional por Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, y no descartó un encuentro con el jefe de la Casa Blanca en marzo próximo.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la visita de Lula a India, donde firmó junto al primer ministro Narendra Modi un acuerdo estratégico sobre minerales críticos y tierras raras. Ambos líderes expresaron además su intención de elevar el comercio bilateral a 30.000 millones de dólares hacia 2030.

En ese contexto, Lula cuestionó la política comercial de Estados Unidos y recordó la imposición unilateral de aranceles durante el último año. “Nos enteramos por Twitter”, ironizó el presidente brasileño, aludiendo a la falta de diálogo previo en esas decisiones.

El líder del Partido de los Trabajadores también criticó lo que definió como un “autoritarismo” en las negociaciones con países grandes, donde -según dijo- una de las partes impone su voluntad. En contraste, elogió la relación con India, a la que describió como una “política de iguales”.

Si bien la Corte Suprema estadounidense anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Trump a nivel global, el dirigente republicano anunció posteriormente un nuevo gravamen del 10% a las importaciones.

De cara a un eventual encuentro bilateral, Lula aseguró que “no hay nada prohibido en la mesa de negociación” y mencionó especialmente el tema de los minerales estratégicos.

“Lo que no vamos a permitir es que nuestros minerales críticos y tierras raras sean explotados como en el pasado, cuando los enviábamos al exterior para luego comprar productos manufacturados”, advirtió.

Y subrayó: “Ahora queremos procesar esos minerales. Tenemos un consejo mineral para darle mucha más seriedad y objetividad al tratamiento de esa riqueza que el mundo tanto necesita”.

Lula adelantó además que en su agenda con Trump buscará incluir temas como comercio bilateral, alianzas entre universidades, la situación de los brasileños que residen en Estados Unidos y el relanzamiento de las inversiones estadounidenses en Brasil, un flujo que -según afirmó- “hace tiempo dejó de existir”.

“No sé cuál es su pauta, pero espero que después de la reunión tengamos la certeza de mantener una relación altamente respetuosa”, concluyó.