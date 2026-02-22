Uso racional: buscan prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de edificios de Rosario

Santa Fe. Autoridades legislan para que el suministro sea sólo para consumo humano. La idea es que el riego o el llenado de piletas no se haga a través de la red.

Hoy 06:06

El Concejo Municipal de la ciudad de Rosario avanza en pos del uso racional del agua potable y el cuidado del medioambiente a través de un proyecto que procura la restricción del uso de agua de red para espacios comunes, como los casos de riego de jardines y aseo de veredas, entre otras tareas de uso común en propiedades horizontales en consonancia con la ordenanza que prohíbe el llenado de piletas con agua potable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto pertenece a la concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, quien propuso modificar de la ordenanza Nº 9.026 que exige la captación de agua de pozo o napa para el llenado de piletas de uso particular, privado familiar y recreativo desde los 10 metros cúbicos. Para ese fin, obliga a la instalación de un medidor expedido por Aguas Santafesinas o certificación correspondiente para las construcciones con vistas al final de obra y encomienda la adecuación a los edificios ya establecidos.

En ese marco, de acuerdo a lo informado por La Capital de Rosario, la presidenta de la comisión de Planeamiento y Urbanismo del Palacio Vasallo planteó que “toda edificación construida o a construirse en el ejido urbano de Rosario deberá garantizar que el abastecimiento de agua potable sea utilizado exclusivamente para consumo humano. Para los usos no esenciales, como riego de espacios verdes, limpieza de superficies, sistemas de enfriamiento, descargas sanitarias, llenado de piscinas y otros similares, las nuevas edificaciones deberán implementar sistemas de abastecimiento alternativos”. Y se requerirá la adecuación a las construcciones ya realizadas.

Usos no esenciales

La edila propuso esta iniciativa para modificar uno de los incisos de la ordenanza promulgada para evitar el llenado de piscinas al sostener que “actualmente, en muchas edificaciones se emplea agua potable para usos no esenciales, lo que genera un impacto negativo en el abastecimiento general de la población. Por eso creemos que es responsabilidad del Estado municipal promover políticas que fomenten el uso racional del agua y regular su consumo para garantizar su sustentabilidad”.

En consonancia con el proyecto, el concejal de Arriba Rosario, Fabrizio Fiatti, recordó en declaraciones a La Capital que “la idea es que todos los destinos que tienen el uso común se hagan a través de un llenado que no sea el de red. Esto se enmarca en la ordenanza que impide la utilización del recurso natural provisto por Aguas Santafesinas para uso recreativo de piscinas, de modo que lo correcto es hacer esa operación mediante una perforación para no caer en infracción. La idea es que eso se extienda al riego de jardines y el lavado de veredas y otros espacios comunes que no representan un uso racional del recurso para el consumo humano”.

En tanto, quedó en carpeta una modificación similar a las descargas sanitarias por tratarse de un tema complejo y de tratamiento dificultoso hasta el momento por lo que representa el desarrollo de viviendas y el encarecimiento del valor del metro cuadrado.

De esta manera, de tratarse este proyecto en una nueva sesión extraordinaria u ordinaria, quedará modificada de manera parcial la ordenanza que hace alusión al reglamento de edificación respecto a las “instalaciones de salubridad”. En efecto, “toda edificación construida o a construirse en el ejido urbano deberá garantizar que el abastecimiento de agua potable sea utilizado para consumo humano”.

Para tal fin, edificaciones deberán implementar sistemas de abastecimiento alternativos para riego de espacios verdes, limpieza de veredas y otros usos comunes.