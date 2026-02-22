Una Gioconda hecha con tapas de plástico: el mural ecológico que transformó un barrio de El Salvador

La obra se alza en la fachada de un edificio de una zona que durante años estuvo bajo el control de violentas pandillas. Los propios vecinos recolectaron las piezas para colaborar con el artista venezolano.

Hoy 06:14

Compuesta por tapas de plástico de múltiples colores y tamaños, la célebre Gioconda de Leonardo da Vinci tiene ahora una versión latinoamericana: un mural ecológico de 13 metros de alto que fue levantado en El Salvador por el artista venezolano Óscar Olivares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La obra se alza en la fachada de un edificio multifamiliar de la Colonia Zacamil, en el barrio Mejicanos, una zona popular de San Salvador que durante años estuvo bajo el control de violentas pandillas y que en los últimos tiempos ha experimentado una fuerte transformación tras la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.

El mural representa a una mujer de rasgos latinos, cabello negro, vestido colorido, pendientes y collar, con una mirada penetrante y una pose levemente de perfil. “He querido representar a una Gioconda latinoamericana”, explica Olivares en diálogo con la AFP. A sus 29 años, el artista ya realizó murales en Venezuela, México, Italia, Arabia Saudita y otros países.

A diferencia de la obra original -pintada con una paleta sobria y tonos oscuros-, esta versión está inspirada en el puntillismo del pintor francés Paul Signac y fue elaborada con más de 100.000 tapas de botellas plásticas recicladas, recolectadas por los propios vecinos del barrio.

“La Gioconda es una mujer común y corriente, pero también un ícono del Renacimiento italiano. Hoy estamos viviendo un nuevo renacimiento, tanto en El Salvador como a nivel mundial”, sostiene Olivares, que define la obra como un símbolo de cambio cultural y social.

El mural fue terminado en tres semanas, aunque el proceso previo llevó varios meses. Vecinos de la zona recolectaron, limpiaron y separaron las tapas, muchas de ellas rescatadas directamente de la basura.

“Esto se hizo prácticamente recogiendo tapitas que iban a terminar desechadas”, cuenta Angélica Esmeralda, de 56 años, una de las vecinas que colaboró con la iniciativa. Incluso, recuerda, a los chicos se les ofrecía “algo” a cambio de las tapas que encontraban.

Para Olivares, el valor central de la obra no está solo en lo visual. “Lo más importante es el impacto que genera en quienes la ven y en quienes participaron, porque cambia por completo la forma de mirar los residuos plásticos”, afirma.

Y agrega: “Antes, las pandillas usaban el grafiti para marcar territorio. Hoy el arte urbano tiene otro sentido y se vive en una comunidad, no en un museo”.

Según el propio artista, el mural -de siete metros de ancho- es el más alto del mundo de tapas pláticas, y rinde homenaje a la mujer salvadoreña y latinoamericana.

La Colonia Zacamil, con más de medio siglo de historia, fue una de las zonas más golpeadas por la ofensiva final de la guerra civil en 1989 y luego por la violencia de las pandillas.

“Tuve total libertad creativa y sentí que este lugar necesitaba una Gioconda propia. El arte del Renacimiento hablaba de transformación, y eso mismo siento que está pasando aquí”, reflexiona Olivares, quien define la obra como un hito personal y colectivo.

El proyecto forma parte de una iniciativa impulsada por la organización italiana Custom Made Stories Foundation, que desde 2023 busca intervenir 50 edificios de la Colonia Zacamil con murales de gran formato hasta 2029. En el proceso participaron vecinos, recicladores, colectivos ambientales y el grupo artístico Full Painting, que ya intervino una veintena de fachadas en la zona.

“Este lugar se está convirtiendo en un museo a cielo abierto que resignifica su historia”, explica el artista. Cada tapa fue colocada una por una, sin pintura adicional y sin eliminar marcas comerciales. “La idea es mostrar el residuo tal como llega a la basura o al océano, transformado en arte”, señala.

Olivares asegura que la experiencia en El Salvador será replicada en otros países de la región. “Es una evidencia de que nuestras ciudades pueden transformarse cuando el arte se convierte en protagonista”, dice. Formado en Francia en la técnica del puntillismo, el venezolano encontró en las tapas de plástico una traducción contemporánea de esa estética.

En total, Olivares ha creado 46 murales con tapas recicladas, 30 de ellos en Venezuela y el resto en 11 países. “Cuando hago un mural, conozco el lugar de una forma distinta, no como turista. Este mural es lo que quería contar de El Salvador”, concluye.