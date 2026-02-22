Ucrania, sin paz: dos explosiones causaron la muerte de una policía y decenas de heridos

Las detonaciones ocurrieron este domingo a la madrugada en el centro de Leópolis, lejos del frente de batalla; las autoridades investigan a los sospechosos.

Hoy 06:39

Una policía murió y 14 personas resultaron heridas por explosiones registradas en Leópolis, en el noroeste de Ucrania. El alcalde de la ciudad, Andriy Sadovy, sostuvo que se trató de un “ataque terrorista” y confirmó que las víctimas fueron hospitalizadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las detonaciones se produjeron en el centro de la ciudad, cercana a la frontera con Polonia y alejada de la línea de combate. A través de un mensaje publicado en Telegram, el alcalde se encargó de confirmar el deceso de una agente de 23 años y detalló que las 14 personas recibieron asistencia médica inmediata.

También señaló que las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para evitar daños mayores y controlar la situación y pidió a la población “mantener la calma” y seguir únicamente la información oficial.

Mediante un comunicado, la Fiscalía Regional de Leópolis informó que, bajo su supervisión, se inició una investigación preliminar por “un acto terrorista con graves consecuencias”. El organismo precisó que el hecho se investiga como “ataque terrorista en Leópolis” y que “se está determinando el número de víctimas”.

Según la información citada por la fiscalía, a las 00.30 se recibió un aviso al número de emergencias 102 por un presunto robo en una tienda ubicada en la calle Danylyshyna 20. “Tras la llegada de la patrulla policial al lugar, se escuchó una explosión. Tras la llegada de la segunda patrulla, se produjo otra explosión”, indicó el parte oficial.

En un principio, el comunicado informaba que “se ha establecido preliminarmente la muerte de una policía de 23 años”, que un coche patrulla y un vehículo civil resultaron dañados y que “se están determinando las circunstancias del incidente”.

Por su parte, la Policía Nacional de Ucrania comunicó que los estallidos ocurrieron después de que efectivos acudieran al sitio en respuesta a un llamado. Hasta el momento, las autoridades no identificaron a posibles responsables y continúan con las evaluaciones para determinar las circunstancias del hecho.

En tanto, el medio Kyiv Post informó que en Leópolis se escucharon dos grandes explosiones con 10 minutos de diferencia y que en ninguno de los dos casos sonó la sirena antiaérea. A la vez, el medio local indicó que, según informes, en el lugar de los hechos se encontró un cuerpo tendido en la calle. También aseguran que los testigos de la escena describen ventanas rotas y un fuerte olor a quemados.

Las explosiones y el presunto ataque terrorista se dan en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia sobre Ucrania que dio lugar al largo conflicto bélico que aun continúa en territorio ucraniano y que, entre muertos y heridos, involucra a más de 1.000.000 de personas.