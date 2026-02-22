El Pipa Benedetto volvió al gol en Barcelona de Ecuador ¡después de dos años!

El delantero que debutó para el conjunto ecuatoriano en la ida ante Argentinos Juniors por Copa Libertadores se sacó la espina en la liga local en el 1-0 a Técnico Universitario.

Hoy 07:31

Dario Benedetto puso fin a una sequía goleadora de más de dos años y fue determinante en el debut de Barcelona SC en la Liga de Ecuador. El delantero marcó el único tanto en la victoria 1-0 sobre Tecnico Universitario, por la primera jornada del campeonato.

El Pipa, de 35 años, necesitó apenas 12 minutos en cancha para volver a convertir. Ingresó a los 15 del segundo tiempo en lugar del uruguayo Sergio Núñez y aprovechó un rebote del arquero argentino Santiago Razzeto, que no pudo contener un remate de Joao Rojas. Atento en el área, definió para sellar el triunfo.

El ex delantero de Boca Juniors llegó esta temporada al conjunto ecuatoriano por expreso pedido del entrenador venezolano Cesar Farias. Si bien este sábado hizo su estreno oficial en la liga local, ya había sido titular días atrás en la derrota 1-0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal, por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

El último tanto oficial de Benedetto había sido el 5 de febrero de 2024, cuando todavía vestía la camiseta azul y oro y marcó en el triunfo 2-0 ante Tigre por la Copa de la Liga Profesional.

Con este gol, el Pipa no solo rompió una larga racha negativa, sino que también comenzó a devolver la confianza depositada en él en su nueva etapa en el fútbol ecuatoriano.