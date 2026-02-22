Diego Figueredo analizó la victoria de Quimsa: “Pudimos hacer lo que habíamos planeado”

El base cordobés habló sobre el gran presente del equipo en la Liga Nacional de Básquet, donde ya encadenó seis triunfos consecutivos.

Hoy 07:45

Diego Figueredo analizó la victoria de Quimsa ante Union de Santa Fe, que significó el sexto triunfo consecutivo de la Fusión en la Liga Nacional de Basquet.

Tras el encuentro en Santa Fe, el base cordobés destacó el trabajo colectivo y el crecimiento del equipo en esta racha positiva.

“Estamos muy contentos, pudimos hacer dentro de la cancha lo que habíamos planeado, nuestra estrategia de subir el ritmo de juego, de las posesiones, de correrlo, un equipo que le costaba por ahí el balance defensivo, lo pudimos hacer y también nos pusimos fuertes defensivamente, así que contentos, contentos por seguir por esta racha y contentos por ganar”.

Sobre el momento clave del partido, fue contundente: “Defensivamente creo que fue la clave, después pudimos correr, pudimos pasarnos la pelota, en un momento se nos acercaron, pasaron al frente y no perdimos la calma, seguimos pacientes y bueno, creo que estuvo ahí en defender y después en ataque nos soltamos”.

De cara a lo que viene, Figueredo valoró el parate para seguir consolidando la idea del entrenador Lucas Victoriano y recuperar jugadores.

“Sí, nos viene bárbaro estos momentos de descanso, primero para seguir conociendo la idea de Lucas, que tenemos poco tiempo de entrenamiento, entonces bueno, es fundamental estos 15 días que tenemos para seguir afianzándonos como grupo, con esta nueva química de juego, también para recuperar a los que están lesionados y bueno, después tenemos tres partidos en casa con rivales directos que van a estar buenos y hay que prepararnos bien”.

Quimsa atraviesa un gran presente y buscará sostener su levantada cuando vuelva a presentarse ante su gente el sábado 7 de marzo recibiendo a Ferro.