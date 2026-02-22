Vuelos complicados: controladores aéreos anunciaron su cronograma de paros para la próxima semana

El gremio Atepsa confirmó un plan de protestas que limitará autorizaciones de despegue según franjas horarias y tipo de operación, en medio de un conflicto salarial.

El cierre de febrero traerá complicaciones para miles de pasajeros en la Argentina. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció una serie de medidas de fuerza que comenzarán el jueves próximo y se extenderán durante varios días, con impacto en los despegues en todos los aeropuertos del país.

El sindicato definió el plan de lucha como una acción gremial ante la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego de que expirara la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Según indicaron desde el gremio, la protesta no detendrá totalmente la actividad aerocomercial, pero sí restringirá autorizaciones de salida en horarios específicos, lo que generará demoras, cambios de itinerario y posibles cancelaciones.

Cómo será el cronograma

Las restricciones variarán según la jornada y el tipo de vuelo alcanzado:

Jueves 26: afectará a toda la aviación entre las 15 y las 18

afectará a toda la aviación entre las 15 y las 18 Viernes 27: mismo alcance entre las 19 y las 22

mismo alcance entre las 19 y las 22 Sábado 28: impactará en vuelos privados y no comerciales de 13 a 16

impactará en vuelos privados y no comerciales de 13 a 16 Domingo 1: alcanzará a vuelos comerciales de cabotaje de 9 a 12

alcanzará a vuelos comerciales de cabotaje de 9 a 12 Lunes 2: nuevamente a toda la aviación de 5 a 8.

Durante esas franjas horarias los controladores no otorgarán permisos de despegue ni tramitarán planes de vuelo. También se suspenderán tareas administrativas no críticas. Sin embargo, el gremio aclaró que quedarán exceptuadas las aeronaves sanitarias, humanitarias, de Estado, emergencias y operaciones de búsqueda y rescate.

La disputa entre Atepsa y EANA se arrastra desde el año pasado y combina reclamos salariales con denuncias por presuntos incumplimientos del convenio colectivo de trabajo. En agosto se había acordado una suba del 15% en cuatro tramos, lo que frenó momentáneamente las protestas. Sin embargo, hacia fin de año se retomaron asambleas y paros, lo que derivó en la intervención oficial.

La empresa estatal recordó que el servicio de navegación aérea está catalogado como esencial por ley. Por ese motivo, los sindicatos deben avisar las medidas con al menos cinco días de anticipación y no pueden afectar más del 45% de la operación total. Además, al tratarse de una compañía pública, las negociaciones salariales dependen del marco que fija el Estado nacional a través de la Oficina Nacional de Empleo Público.

Otra semana complicada para viajar

Las protestas de los controladores se sumarán a un escenario ya complejo para el transporte aéreo. Días atrás, el paro general convocado por la CGT —con adhesión de gremios aeronáuticos— obligó a aerolíneas a cancelar y reprogramar servicios, afectando a más de 65.000 pasajeros.

Entre las organizaciones que participaron de esa medida estuvieron pilotos, tripulantes de cabina, personal de tierra y jerárquicos del sector. Ahora, con los controladores aéreos en conflicto, las compañías prevén nuevas modificaciones operativas.

Por eso, desde el sector recomiendan a quienes tengan vuelos programados revisar el estado de su itinerario con anticipación, mantenerse en contacto con la aerolínea y prever posibles cambios de horario.