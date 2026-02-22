¿Los quiso mufar? Las curiosas declaraciones de Mac Allister sobre España y Francia antes de la Finalissima y el Mundial

El volante palpitó el cruce del próximo 27 de marzo en Qatar entre la Scaloneta y el seleccionado europeo.

Hoy 08:08

Alexis Mac Allister analiza el presente con la misma claridad con la que juega. A pocos días de que la Seleccion Argentina inicie la preparación para la Finalissima y luego para el Mundial 2026, el mediocampista dejó definiciones fuertes y sin euforia desmedida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El próximo 27 de marzo, en el Estadio Lusail, escenario inolvidable para el fútbol argentino, el equipo nacional se medirá ante Seleccion de Espana, vigente campeona de la Eurocopa. Será una prueba de carácter para un combinado que buscará repetir lo hecho en Wembley, cuando goleó 3-0 a Seleccion de Italia, y llegar fortalecido a la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá.

“España y Francia son los dos mejores”

Lejos de agrandarse, el volante del Liverpool FC elogió a la Roja pese a las bajas y dudas que arrastra el equipo de Luis De la Fuente. “Hoy por hoy veo a España por encima nuestro”, afirmó con total sinceridad.

En la misma línea, amplió el análisis y sumó otro candidato: “Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también”. Así, el campeón del mundo ubicó a la Seleccion de Francia como otro de los grandes aspirantes al título.

Pensando puntualmente en el duelo decisivo ante España, Mac Allister anticipó un partido exigente: “Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada. Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante”.

Argentina se prepara para dos desafíos de máxima exigencia. Y mientras la ilusión popular crece, Mac Allister elige la mesura, el análisis y la convicción silenciosa de un equipo que quiere seguir haciendo historia.