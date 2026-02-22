“El negocio de él siempre era ver de dónde mordía”: Luis Ventura recordó su pelea con Jorge Rial

En un mano a mano con Beto Casella, Ventura dejó definiciones picantes. La charla, que comenzó repasando la actualidad profesional, pronto derivó en un nombre inevitable: Jorge Rial.

Beto Casella debutó en América TV con BTV y, en su primera semana al aire, logró números de rating que no solo acompañaron, sino que incluso superaron las expectativas iniciales del canal. El plato fuerte fue una charla con Luis Ventura.

En ese marco, el conductor no esquivó ningún tema y mantuvo una charla sin filtro con el conductor de Secretos Verdaderos (América TV). Entre análisis de su presente y recuerdos de sus inicios, la conversación derivó inevitablemente en el nombre de Jorge Rial, enemigo público de Ventura.

“Recuerdo que Rial hizo una nota con Noticias donde la tapa fue ‘soy un mercenario’ y adentro contaba su ilusión de vivir de los arreglos políticos y no del periodismo. Él se enojó porque le pusieron ‘mercenario’ en la tapa. Conozco a un Rial comunista. Vino a Crónica y yo le abrí la puerta", recordó Ventura de manera directa.

En esa misma línea, Casella analizó la capacidad de su colega para moverse en escenarios complejos y adaptarse a distintos climas mediáticos y políticos: "Hay que reconocerle cierto histrionismo para ubicarse en un lugar político picante y manejar los climas que manejaba en Intrusos, pero vinculado a Patricia Bullrich, Petri y el Presidente. Se supo acomodar, hay que reconocerle una picardía".

Lejos de quedarse en lo profesional, Ventura también hizo foco en la interna que marcó su relación personal y laboral con Rial, especialmente en la etapa que compartieron en Crónica. "Yo no fui después que Rial, yo fui antes que él. Cuando él llega a Crónica, yo ya era un pibito con jefatura, manejando gente mucho más grande que yo. Entré a un diario a los ocho años con mi viejo. Nunca me metí en sus negocios; yo sabía cuáles eran, pero no me quedé ni con un centavo de él. Cuando me apuñala, sentí que me elimina por mi crecimiento".

El periodista fue aún más allá al describir situaciones que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo entre ambos: " El negocio de él siempre era ver de dónde mordía para mejorar y agregó a una persona cerca suyo que iba a pasar la gorra y extorsionaba a nombre mío. Yo no lo sabía; me entero después".

Fuente: PrimiciasYa