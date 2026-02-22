Javier Milei recibió una invitación para visitar Ucrania y quiere viajar a mitad de año

El Presidente evaluó ir en febrero pero lo postergó por razones de seguridad y de agenda. El mandatario regresó de Estados Unidos y volverá en pocos días.

Hoy 08:22

Javier Milei recibió invitaciones oficiales para viajar a Ucrania y Polonia y planea concretar ambas visitas en 2026. Según pudo saber TN, el presidente evaluó hacer este viaje en la útima semana de febrero, pero lo postergó por razones de seguridad y de agenda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Lo de Ucrania no se pudo hacer porque no estaban dadas las condiciones de seguridad”, expresan en Nación. En el Gobierno explican que la determinación fue reprogramar las visitas para mediados de año, sin que hasta el momento haya fechas confirmadas ni detalles logísticos cerrados.

El vínculo entre Milei y Volodímir Zelenski comenzó en el inicio de la gestión cuando el mandatario ucraniano fue invitado a la asunción presidencial en diciembre de 2023. Hubo luego encuentros presenciales, entre ellos una reunión bilateral en el Foro de Davos 2025. La última vez que hablaron fue en agosto de 2025.

Te recomendamos: Volodimir Zelenski dice que Putin debería ser juzgado como Nicolás Maduro

Se trató de una conversación telefónica en la previa del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Zelenski agradeció la cooperación de Milei en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y hablaron sobre sobre una eventual visita a Kiev.

La posible visita a Ucrania se da en un momento en que las negociaciones internacionales siguen sin avances concretos. Esta semana concluyó en Ginebra una nueva ronda de contactos entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos sin resultados definitivos, aunque con la promesa de continuar las conversaciones. El conflicto iniciado en 2022 mantiene abiertos los principales puntos de disputa territorial y de seguridad.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

En el Gobierno no descartan que la visita a Europa durante 2026 abarque escalas adicionales en otros países de la región. En Nación aseguran que hay visitas a Francia, Italia, Alemania y al Reino Unido dentro de los planes de este año. Rechazan un viaje a China en el mediano plazo.

Milei se encuentra en paralelo en Estados Unidos en el marco de la primera reunión del Consejo de la Paz, que impulsó Donald Trump. El primer mandatario ofreció la colaboración de cascos blancos argentinos en la Franja de Gaza. “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, expresó.

Tras regresar a la Argentina, el jefe de Estado volverá entre el 8 y el 10 de marzo a viajar a Nueva York para participar de la Argentina Week, un evento orientado a la promoción del país ante fondos de inversión, bancos y empresarios. El presidente evalúa además viajar a Chile el 11 de marzo para asistir a la asunción de José Antonio Kast.