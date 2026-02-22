Ingresar
Espectaculos

Las lágrimas de Mirtha Legrand por el regreso de Jimena Monteverde a su programa

La reconocida chef hizo una aparición inesperada en La Noche de Mirtha y sorprendió a todos.

Hoy 08:49
Mirtha Legrand y Jimena Monteverde.

Debido al fulgurante éxito de La Cocina Rebelde, Jimena Monteverde no puede oficiar de chef en La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana (que regresa en una semana) debido a que su programa va en vivo mientras graban los otros, pero este sábado sorprendió a la legendaria conductora.

Mientras hablaba sobre el mate, Mirtha vio que a lo lejos le hacían señas y creyó que se debía a uno de los muchos “PNT´s” del ciclo, pero se debía a otra cosa: había llegado Jimena Monteverde de improviso.

“¡Ah! La tenemos a Jimena, que viene”, se sorprendió Mirtha mientras la Monteverde avanzaba hacia ella saludando con un “¡Buenas noches!”. “Jimena, querida, me hacés llorar”, dijo la conductora, provocando lo mismo en su colega.

“Me hacés llorar porque porque fue tan escandaloso todo lo que han dicho. Gracias, querida”, dijo Mirtha, muy conmovida. “Para mí es un orgullo estar en esta mesa y estoy muy feliz de estar con vos. Estás tan linda, tan bien y tan maravillosa. Y tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo”, le correspondió Jimena.

Mirtha le preguntó a Jimena qué cocinó en su programa y ella hizo reír a todos al confesar que hizo “salchichas envueltas”, y dando a entender que quiso salir del paso para ir a verla. “¿Cómo te sorprendió todo este escándalo? Yo no salgo de mi asombro”, quiso saber Mirtha.

“Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Mirtha, sos la número uno”, le contestó Jimena. “Había uno que decía ´boicot contra Mirta’. ¿Qué boicot? ¿Quién me va a hacer un boicot? Bueno, con tal de vender... Mira, hoy día por un punto de rating la gente hace cualquier cosa”, dijo Mirtha, que instantes después tuvo una buena noticia como preludio a su cumpleaños: tras arreglar los horarios, Jimena volverá de forma estable a su programa “para siempre”, según la chef.

