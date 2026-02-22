“Son gente que tiene un quilombo”: Agustín Rada opinó sobre los therians

El actor y comediante habló sobre aquellas personas que se autoperciben animales. “Me tienen las pelotas llenas”, aseguró.

Hoy 09:01

Desde llamativos conflictos en la vía pública hasta actitudes que se vuelven virales, el fenómeno de los therians invadió Buenos Aires. En ese marco, diversas figuras opinaron del tema, manifestando su apoyo o reprobación a esta práctica. En ese segundo grupo se ubica Agustín Rada, quien utilizó sus redes sociales para expresar su cansancio con esta dinámica.

“Me tienen las pelotas llenas los therian. Recién lo hablábamos con Bianca, que está acá al lado mío. Son gente que tiene un quilombo y que se pone máscaras, pero es como el pistacho. En un momento están todos hablando, todos le ponían pistacho, todos, todos. Ahora todos therian. Ya está, listo, hablemos de otras cosas, qué sé yo. Basta las noticias de therian, hablando de los therian, publicidades con therian, los therian. Nada más, es una reflexión. Ahí terminó el microondas”, afirmó el actor y comediante en un story grabada desde la intimidad de la cocina de su casa.

El influencer mostró a su perro y le preguntó: “¿Vos sos un therian?”. Segundos después, su hija Bianca explicó: “Manorio es el therian OG (original), el primero, porque es un humano, pero nos está engañando que es un perro, pero no lo es. Manorio es humano”. Tras escuchar esta llamativa teoría, Rada solo atinó a volver a preguntarle a su perro si era un therian o no.