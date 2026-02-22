Ingresar
Tiempo de Cuaresma: la capilla San Luis Gonzaga y la parroquia La Piedad invitan a ser parte de los Vía Crucis

La comunidad de ambos templos comenzaron el pasado viernes con los Vía Crucis en este tiempo especial de la Iglesia Católica.

Hoy 09:49

La comunidad parroquial Virgen de La Piedad y de la Capilla San Luis Gonzaga invitan a seguir a su hijo amado Jesús en el Camino del Calvario.

El Vía Crucis en la Comunidad de la Parroquia Virgen de La Piedad, dará comienzo a las 19:30 hs, todos los viernes de Cuaresma, y recorrerá casas y comunidad que dependen de la parroquia. La Parroquia está situada en calle Castelli 462, en el barrio Sarmiento.

Por su parte, el Vía Crucis en la Comunidad de la Capilla San Luis Gonzaga, comenzará a las 19:30 todos los viernes de Cuaresma, y recorrerá casas que dependen de la capilla ubicada en la esquina de calles Alberti y Viamonte del barrio Primera Junta.

