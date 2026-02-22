VIDEO | La explosiva reacción de Messi tras la dura derrota de Inter Miami: lo tuvo que frenar Suárez

La Pulga se fue visiblemente furioso al vestuario luego de la caída con goleada ante Los Ángeles FC como visitante.

Hoy 09:52

Lionel Messi protagonizó una escena de tensión tras la dura derrota de Inter Miami CF por 3-0 ante Los Angeles FC, en el estreno del equipo en la Major League Soccer.

Luego del golpe en el campo de juego, el capitán argentino se retiró visiblemente molesto y, según se observó en las imágenes, siguió a la terna arbitral encabezada por el canadiense Pierre Luc Laziere e intentó ingresar por el mismo acceso que los jueces. En ese momento intervino Luis Suarez, quien lo contuvo y evitó que la situación pasara a mayores.

Un debut lejos de lo esperado

El vigente campeón comenzó la temporada con el pie izquierdo. El conjunto californiano se impuso con goles del venezolano David Martínez, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz, en una noche en la que marcó diferencias en las transiciones y aprovechó los espacios.

La caída dejó preocupación en el entorno de las Garzas, que no pudieron sostener el ritmo ante un rival que fue contundente en los momentos clave.

La palabra de Mascherano

Tras el encuentro, el entrenador Javier Mascherano analizó lo ocurrido en conferencia de prensa.

“Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”, expresó.

Y agregó: “Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”.

Inter Miami tendrá ahora la obligación de reaccionar rápidamente para dejar atrás el golpe y encarrilar su camino en una MLS que recién comienza, pero que ya dejó un primer llamado de atención.