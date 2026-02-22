Se cumple un año de la desaparición de Lian Flores y el caso sigue sin respuestas

El niño fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Córdoba. La recompensa asciende a $30 millones y la investigación continúa en la Justicia provincial y federal.

22 de febrero

Este domingo 22 de febrero se cumplió un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el nene que tenía 3 años al momento de ser visto por última vez en su vivienda, ubicada en un cortadero de ladrillos en la zona rural de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. Actualmente, la causa que busca descubrir qué ocurrió con el menor permanece sin resolver.

Luego de que se realizaran varios rastrillajes con resultados negativos en la zona donde vivía el pequeño junto a su familia, los investigadores no lograron avances concretos en el caso. A pesar de esto, con el objetivo de contribuir a su localización, en diciembre pasado se elevó la recompensa a $30 millones, suma compuesta por $20 millones del Gobierno de la provincia y $10 millones de la Nación.

Entre las últimas medidas anunciadas, el mes pasado, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville difundió una imagen actualizada de Lian. La misma fue creada con inteligencia artificial a partir de fotografías previas, con la intención de mostrar cómo podría verse al día de hoy y, así, favorecer su reconocimiento en caso de que la ciudadanía aporte datos.

A la derecha, la imagen actualizada de cómo luciría actualmente Lian

De acuerdo con la información recopilada por El Doce.tv, la investigación judicial se desarrolla en dos frentes: una causa en la Justicia provincial y otra en la Justicia Federal, esta última por la hipótesis de un posible caso de trata de personas. No obstante, Lian Gael Flores Soraide sigue sin ser localizado.

Para incentivar a los posibles informantes, las autoridades aseguraron la confidencialidad de quien colabore con la causa. Por esto, recordaron que toda información, por insignificante que parezca, puede reportarse al 911, al 03537-450000 interno 52801 (Unidad Judicial Bell Ville) o a la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda.

A mediados de diciembre, los padres de Lian, Plácida Soraide y Elías Flores, describieron el dolor persistente que atraviesan desde la tarde del 22 de febrero. “Hasta ahora no se sabe nada de mi hijo, no sé qué pasó. Estoy muy triste, preocupada, ya me enfermé muchas veces. Suplico que me vuelva mi hijito. Quiero que toda la gente me ayude. No se puede aguantar”, expresó la madre entre lágrimas.

“Saben bien qué pasó, pero no quieren decir. No creo que mi hijo esté lejos. Está cerca, alguien lo tiene”, sugirió la mujer sobre la posibilidad de que parte de la comunidad local podría conocer información sensible sobre el caso.

De la misma manera, el padre del nene manifestó: “Es muy doloroso todo para nosotros. Queremos que vuelva Lian con nosotros. Si alguien tiene a mi hijo o sabe dónde está, que lo devuelva, para que este fin de año por lo menos tengamos ese regalo, para que mi hijo esté junto a su papá y a su mamá”.

Desde el comienzo de la búsqueda, la Justicia y los cuerpos de seguridad desplegaron recursos extraordinarios para encontrar una pista firme. Según el abogado de la familia, Carlos Nayi, los operativos incluyeron la participación de unidades de alto riesgo, bomberos, grupos especiales, el uso de helicópteros y tecnología específica como cámaras térmicas e infrarrojas.

Las áreas de rastrillaje cubrieron aproximadamente 4.000 metros a la redonda del sitio donde Lian fue visto por última vez. En los primeros días, la recolección y cuidado de pruebas fue considerada clave por los investigadores para evitar que posibles indicios se perdieran.

Con el correr de las semanas, las hipótesis oficiales evaluaron la posibilidad de un accidente, aunque esa línea perdió fuerza. También se contempló la chance de que se hubiera tratado de un secuestro extorsivo, pero nunca se detectó un pedido de rescate.

Según Nayi, incluso la intervención de una organización criminal, potencialmente con ramificaciones internacionales, todavía no puede descartarse por completo, aunque aclaró que la familia Flores Soraide no tenía antecedentes de conflictos con terceros.

El 22 de febrero de 2025 fue la última vez que la familia tuvo contacto con Lian, apenas 14 días después de que cumpliera tres años. Esa tarde, el menor se encontraba en la vivienda situada junto a sus padres y hermanos. Vestía un pantalón largo azul y estaba sin remera. Al día siguiente, la prenda apareció en la puerta de la casa, sin ninguna otra pista determinante.

Hasta el momento, la comunidad de Ballesteros Sud permanece en estado de alerta y las autoridades mantienen activa la causa judicial. Todas las teorías siguen en análisis, con la esperanza de que la difusión constante permitan romper el silencio que rodea el caso.