“Si querés te ayudo…”: la curiosa propuesta de Bizarrap a Franco Colapinto en la previa de la temporada 2026 de la F1

El productor musical comentó una publicación del piloto de Alpine tras los tests de Bahréin y volvió a mostrar su apoyo.

Hoy 11:06

La relación entre Bizarrap y Franco Colapinto volvió a quedar en evidencia en las últimas horas, luego de un intercambio en redes sociales que generó repercusión entre los seguidores del piloto argentino.

Colapinto compartió una serie de imágenes para celebrar las buenas sensaciones que le dejaron los ensayos de pretemporada en Bahréin con el equipo Alpine. En ese contexto, Bizarrap comentó una de las fotos y lanzó una broma.

“Pixeladita la primera imagen. Si querés te ayudo de CM”, escribió el productor, en alusión a la calidad de la fotografía y ofreciendo sus servicios como community manager.

La publicación recibió decenas de respuestas de fanáticos que destacaron el respaldo que el músico le brinda al piloto. Bizarrap fue uno de los impulsores de la carrera de Colapinto cuando competía en Fórmula 2 y buscaba patrocinadores para dar el salto a la Fórmula 1.

En su primera pretemporada con Alpine, Colapinto registró tiempos destacados en los tests de Bahréin. La categoría introdujo cambios reglamentarios que apuntan a autos más livianos y mayor protagonismo del componente eléctrico del motor, lo que incrementa la influencia del piloto en pista.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo en Melbourne, donde Colapinto buscará consolidar las buenas sensaciones mostradas en la pretemporada.