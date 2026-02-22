Cayó "Turu" Coria y recuperaron un importante botín en Añatuya

Con el sospechoso bajo custodia, el personal de Robo y Hurto de la Comisaría 41 llegaron hasta una vivienda ubicada en el Pasaje Rosso del barrio La Merced.

En un exitoso operativo conjunto entre el Departamento 13 y la Comisaría 41, las autoridades lograron recuperar una gran cantidad de elementos de construcción y electricidad que habían sido malvendidos tras un ilícito.

Tras una intensa labor investigativa, la Policía logró desarticular una maniobra de comercialización de bienes robados que tenía en vilo a un vecino de la zona. El procedimiento culminó con la detención de un conocido delincuente apodado "Turu" Coria y el secuestro de herramientas de alto valor.

La secuencia se inició sábado por la tarde, cuando efectivos de Prevención del Departamento 13 interceptaron a Coria en la vía pública. El sujeto, que ya estaba en la mira de las autoridades, fue demorado de inmediato, lo que permitió acelerar las pesquisas sobre el destino de los elementos denunciados por un ciudadano de apellido Giménez.

Con el sospechoso bajo custodia, el personal de Robo y Hurto de la Comisaría 41 inició una serie de tareas de inteligencia que los condujeron hasta una vivienda ubicada en el Pasaje Rosso del barrio La Merced.

Allí, los investigadores se entrevistaron con un hombre de 61 años. Al verse cercado por la presencia policial, el propietario del inmueble admitió haberle comprado las herramientas a Coria "hace unos días", reconociendo que pagó una cifra ínfima, muy por debajo del valor de mercado.

Ante el avance de la causa, el comprador realizó la entrega voluntaria de los bienes, los cuales quedaron bajo secuestro preventivo.

Entre el equipamiento recuperado se encuentran: un taladro percutor recargable de última generación, un manómetro con su respectivo maletín, sets de destornilladores y pinzas corta cables profesional, insumos eléctricos (Llaves térmicas, cintas aisladoras y enchufes).

El caso quedó bajo la órbita de la Dra. Ganem, quien coordinó las actuaciones. Mientras Coria permanece a disposición de la justicia, las autoridades reiteran a la población la importancia de no adquirir productos de procedencia dudosa, ya que dicha acción alimenta el círculo delictivo y puede derivar en causas penales por encubrimiento.