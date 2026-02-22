Video: captan a un hombre robando focos en el barrio Misky Mayu y vecinos piden más presencia policial

Residentes del complejo habitacional ubicado en La Banda aseguran que el sujeto ya cometió hechos similares en viviendas del sector.

Vecinos del barrio Misky Mayu, en la ciudad de La Banda, denunciaron una serie de robos y enviaron un video al WhatsApp de las Noticias (385-5795000) de Diario Panorama en el que se observa a un hombre sustraer un foco de un comercio de la zona.

El episodio ocurrió en el grupo 6 del mencionado complejo habitacional. En las imágenes se ve al sujeto cuando llega al local, se sube a una baranda y retira el foco, para luego alejarse del lugar sin inconvenientes.

Según manifestaron los residentes, el mismo individuo habría cometido hechos similares en varias viviendas del sector, lo que genera preocupación entre las familias.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron mayor presencia policial y patrullajes preventivos para evitar nuevos episodios de inseguridad en el barrio.