“Ingresan parejas y malvivientes”: una vivienda deshabitada genera preocupación en vecinos del Bº Aeropuerto

Residentes del barrio Aeropuerto, en la Capital, expusieron su preocupación por una propiedad abandonada ubicada sobre calle Mal Paso, en el ingreso al sector, que se convirtió en foco de inseguridad.

Según manifestaron al WhatsApp de las Noticias (385-5795000), la vivienda es privada y permanece deshabitada desde hace más de un año. Desde entonces, personas ingresan de manera constante y habrían desmantelado lo que había en su interior.

Los vecinos aseguran que en reiteradas ocasiones observaron el ingreso de parejas y de personas que, aparentemente, consumen sustancias prohibidas, incluso a plena luz del día.

A esta situación se suma el estado del polideportivo lindante a la propiedad. Señalan que la maleza está crecida y durante la noche no hay iluminación. Además, frente al inmueble existe un terreno en idénticas condiciones que dificulta la circulación y favorece la proliferación de alimañas.

Ante este panorama, los vecinos solicitan mayor presencia policial, mejoras en el espacio público y tareas de limpieza y desmalezamiento.