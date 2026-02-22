Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 FEB 2026 | 25º
X
WhatsApp

“Ingresan parejas y malvivientes”: una vivienda deshabitada genera preocupación en vecinos del Bº Aeropuerto

Vecinos de la zona norte de la Capital expusieron el caso a través del WhatsApp de Diario Panorama. Además, solicitan tareas de mejoras y limpieza del polideportivo barrial.

Hoy 12:04
Barrio Aeropuerto
Barrio Aeropuerto

Residentes del barrio Aeropuerto, en la Capital, expusieron su preocupación por una propiedad abandonada ubicada sobre calle Mal Paso, en el ingreso al sector, que se convirtió en foco de inseguridad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según manifestaron al WhatsApp de las Noticias (385-5795000), la vivienda es privada y permanece deshabitada desde hace más de un año. Desde entonces, personas ingresan de manera constante y habrían desmantelado lo que había en su interior.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Los vecinos aseguran que en reiteradas ocasiones observaron el ingreso de parejas y de personas que, aparentemente, consumen sustancias prohibidas, incluso a plena luz del día.

A esta situación se suma el estado del polideportivo lindante a la propiedad. Señalan que la maleza está crecida y durante la noche no hay iluminación. Además, frente al inmueble existe un terreno en idénticas condiciones que dificulta la circulación y favorece la proliferación de alimañas.

Te recomendamos: Video: captan a un hombre robando focos en el barrio Misky Mayu y vecinos piden más presencia policial

Ante este panorama, los vecinos solicitan mayor presencia policial, mejoras en el espacio público y tareas de limpieza y desmalezamiento.

TEMAS Barrio Aeropuerto Inseguridad

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ante la fiscal, Diego Salto revelaría los motivos por los cuales mató a Thania Santillán
  2. 2. Intento de usurpación: tensión, mediación judicial y restitución de la vivienda tras horas de conflicto
  3. 3. El clima en Santiago del Estero para este domingo 22 de febrero del 2026: humedad alta y probables tormentas aisladas
  4. 4. Femicidio de Thania Santillán: la autopsia confirmó los dos disparos y descartó abuso sexual
  5. 5. Añatuya: vecinos reducen a un joven tras ser identificado como autor de un robo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT