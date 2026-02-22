Atraparon a conocido delincuente cuando estaba vendiendo bienes robados

Esta vez, su táctica de "vender para comprar pañales" no fue suficiente para evadir a la justicia. La detención de “Morza” Coria representa un respiro para los comerciantes y vecinos de Añatuya.

Hoy 12:19

Con un historial que lo precede y un pedido de captura vigente, Orlando Sebastián Coria fue acorralado por la policía. Esta vez, su táctica de "vender para comprar pañales" no fue suficiente para evadir a la justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La tranquilidad de los barrios Polo Norte y Tradición se vio sacudida este fin de semana por un nuevo capítulo en el historial delictivo de Orlando Sebastián Coria, alias "Morza". El joven de 21 años, ya ampliamente reconocido en el ámbito delictivo local por su reincidencia, fue finalmente detenido tras un operativo que combinó tareas de inteligencia y patrullaje preventivo.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

La caída de "Morza" comenzó a gestarse en el Barrio Polo Norte. Según fuentes policiales de la Comisaría Comunitaria N° 41, el delincuente aplicó una vez más su conocido método de venta rápida. Sobre la calle Bracho, interceptó a una vecina para ofrecerle una bomba de agua y un DVD por la suma de $10.000.

Para facilitar la transacción y apelar a la buena fe de la compradora, Coria utilizó una excusa recurrente: aseguró que los objetos eran suyos y que necesitaba el dinero "para comprarle pañales a su hija". Sin embargo, la intervención de la Sección Robo y Hurto, bajo el mando del Subcomisario Pablo Mendes, confirmó lo que todos sospechaban: los bienes eran de procedencia ilícita.

Te recomendamos: Cayó "Turu" Coria y recuperaron un importante botín en Añatuya

La reincidencia de "Morza" es tal que su identificación fue inmediata. Mientras la división de investigaciones recuperaba el botín, agentes de prevención que patrullaban el Barrio Tradición lo divisaron merodeando la zona.

Al consultar el sistema, saltó la alerta roja: Coria ya contaba con un pedido de comparendo activo. No era la primera vez que la justicia lo buscaba, pero en esta ocasión, el cerco policial se cerró de manera definitiva. Con el apoyo de la unidad móvil MT-974 y la U-1157, el sujeto fue interceptado y trasladado a la base de la Comisaría 41.

La detención de Coria representa un respiro para los comerciantes y vecinos de Añatuya, quienes han visto el nombre de "Morza" repetirse en diversos informes policiales a lo largo del tiempo. Los elementos secuestrados (una bomba de agua negra y un DVD marca Hitplus) permanecen en sede policial a la espera de ser reconocidos por sus legítimos dueños.