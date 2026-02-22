“La industria y los artistas caretas me tienen podrido”: Tiago PZK anunció un cambio radical en su carrera

El cantante argentino cuestionó con dureza el funcionamiento del ambiente musical, habló de presiones que lo alejaron de sus valores y aseguró que, a partir de ahora, lanzará canciones que representen “al verdadero Tiago”.

En las últimas horas, Tiago PZK generó fuerte repercusión en el mundo de la música y causó impacto entre sus fanáticos al expresar su postura con la industria musical. El artista argentino, considerado uno de los principales exponentes de la música urbana, utilizó sus plataformas digitales para expresar su descontento con la escena actual y anticipar un cambio artístico en su carrera.

“Hace tiempo que mi música no representa lo que soy. Mucho tiempo me falté a mí mismo y a mis valores para hacer lo que complace al resto en vez de a mí”, manifestó el oriundo de Montegrande en una story de letras blancas con fondo negro publicado en Instagram. Además, el joven añadió: “A partir de ahora, cada canción que saque va a ser de Tiago. Del verdadero Tiago. No el de las fotos de plástico y luces de colores”.

El tono de autocrítica se profundizó en historias posteriores, donde el cantante afirmó: “La industria, los artistas caretas y su ego me tienen re podrido. Yo vengo de un mundo real; mi sufrimiento de wacho nunca me lo sanó el cuento de la fama”. El cantante destacó el valor de quienes lo acompañaron en los momentos más difíciles antes del éxito.

Simultáneamente, el artista atravesaba una etapa de recuperación tras una intervención quirúrgica. Si bien el joven evitó los detalles sobre la operación, se mostró en historias de Instagram sonriendo y bailando en la camilla, exhibiendo su humor habitual y transmitiendo tranquilidad a sus seguidores.

Todo comenzó antes de ingresar al quirófano. Desde la camilla del sanatorio, ya con la vestimenta médica y el gorro quirúrgico puesto, el cantante subió una historia que rápidamente se viralizó. Acostado, relajado y con una sonrisa, “bailó” con las manos al ritmo de “Dale que so’ vo’”, demostrando que, incluso en un momento delicado, no perdía su espíritu lúdico ni su conexión con el público. Esa primera publicación funcionó como un mensaje claro: estaba tranquilo, contenido y de buen ánimo antes de la cirugía.

Horas después, compartió imágenes en las que aparecía con muletas y un inmovilizador en la pierna, dejando entrever que la cirugía estuvo relacionada con el miembro inferior. Se dirigió a su audiencia para agradecer la buena energía recibida, mientras mantenía un tono optimista y restaba dramatismo a la recuperación.

De camino a casa, Tiago PZK comunicó un nuevo cambio en su vida: el retorno a Monte Grande, su ciudad natal en la Zona Sur del conurbano bonaerense. “Lo bueno de esto es que ahora vuelvo a Zona Sur a vivir. Capital me tiene saturado hace un re rato”, expresó el cantante al anunciar su regreso a sus orígenes.

La decisión de volver a Monte Grande resalta la importancia de su barrio, su familia y los afectos que lo acompañaron desde los inicios. Durante su carrera, el vínculo con su lugar de origen siempre se reflejó tanto en sus letras como en su relato personal.

Tiago PZK se destacó en la escena urbana argentina por una trayectoria marcada por la autenticidad, la sensibilidad y el orgullo por su historia. Sus canciones, con letras basadas en experiencias personales, alcanzaron posiciones destacadas en rankings musicales y lo llevaron a colaborar con artistas internacionales. El regreso a Monte Grande y la promesa de reencontrarse con sus propios valores marcan una nueva etapa de búsqueda y reafirmación.

En este proceso de transformación, el artista manifiesta su voluntad de priorizar una expresión musical genuina y de dejar atrás presiones externas. Mientras continúa adaptándose a su nueva rutina fuera de la capital, muestra señales de fortaleza y agradecimiento, dispuesto a afrontar el presente con la misma energía y cercanía que lo han distinguido a lo largo de su carrera.