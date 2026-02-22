Ingresar
El municipio refuerza las medidas preventivas contra el Dengue con operativos de fumigación

El lunes los trabajos inician en los barrios Villa Inés, Villa Griselda, Parque, Palermo, Besares y Libertador.

Hoy 13:53
Fumigación contra el dengue

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda dio a conocer el cronograma de fumigación con el que se trabajará durante la semana en los diferentes barrios de la ciudad.

El lunes los trabajos iniciamos en los barrios Villa Inés, Villa Griselda, Parque, Palermo, Besares y Libertador

martes en los barrios La Fraternidad, Ramos Taboada, Finca de Ramos, Tabla Redonda, Villa Margarita y Jardín

miércoles en el Militar, La Guarida, Paraíso y San Fernando.

El jueves en el sector Centro (este y oeste), San Martin (norte y sur).

El viernes en los barrios Sarmiento, Villa Nueva, El Tuscal, Avenida, 9 de Julio y San Javier.

En este sentido, desde el área estamos llevando adelante un operativo planificado que busca fortalecer las acciones preventivas en toda la ciudad.

