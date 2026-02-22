Nediani visitó el avance del plan de mantenimiento de espacios verdes en el B° Palermo

La Secretaría de Servicios Públicos realizó trabajos de desmalezamiento y limpieza en el sector de los espacios verdes.

Hoy 14:02

El intendente Ing. Roger Elías Nediani visitó el barrio Palermo donde el personal de la Secretaría de Servicios Públicos realizó trabajos de desmalezamiento y limpieza en el sector de los espacios verdes ubicados sobre el boulevard Antenor Álvarez entre calles Vicente López y Urquiza.

En la oportunidad, el intendente Nediani destacó la importancia de estas tareas, "Venimos de meses en los que ha sido irregular las grandes cantidades de lluvia que han caído en nuestra ciudad lo cual ha hecho que los requerimientos de los trabajos de desmalezamiento se vean multiplicados y no hayamos podido dar respuestas inmediatas a las necesidades de los vecinos".

"De a poco vamos recorriendo la ciudad llevando este importante servicio a los diferentes sectores, dialogando con los vecinos y solicitando que tengan paciencia y que colaboren con el mantenimiento de los espacios públicos, cómo en este caso que estamos visitando las plazoletas que fueron habilitadas el año pasado".

"Y destacando la importancia de esta obra, nos quedamos con la tranquilidad de que en el sector no volvió a haber anegamientos, porque en cada sector donde se habilitan estos espacios de recreación también se complementan otras obras y servicios que contribuyen al mejoramiento integral del área.

En este caso sobre las calles adyacentes se han realizado tareas de nivelación y de mejoramiento de las calles, además de la reconversión lumínica", finalizó Nediani.

Cabe destacar, que estos trabajos continuarán realizándose en los diferentes barrios de la ciudad de La Banda durante las próximas semanas.