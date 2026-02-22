Video: Felipe Fort sorprendió al mostrar su faceta musical y pidió consejos a sus seguidores

El hijo de Ricardo Fort compartió un video tocando la guitarra eléctrica en redes sociales y volvió a llamar la atención por su perfil artístico, mientras consolida su presencia en la moda y el mundo empresarial.

A sus 21 años, Felipe Fort no deja de llamar la atención tanto por su entusiasmo en el mundo empresarial como por su creciente faceta artística. El hijo menor del recordado Ricardo Fort se ha convertido en una figura habitual de las redes sociales, donde comparte desde viajes y proyectos personales hasta experiencias cotidianas que lo acercan aún más a su público. Pero en las últimas horas, fue su costado más creativo el que generó revuelo: el joven sorprendió al animarse a mostrar su talento musical frente a cámara.

El episodio se dio, como suele ocurrir con las nuevas generaciones, a través de sus historias de Instagram. Allí, Felipe se grabó tocando la guitarra eléctrica y se animó a hacerle un pedido a sus seguidores. “¿Algún consejo?”, escribió, mientras realizaba un punteo y luego algunos acordes, completamente concentrado en el instrumento. El video rápidamente acumuló vistas y comentarios, con muchos usuarios destacando su habilidad y su capacidad para reinventarse más allá del apellido. Con esta publicación, el influencer volvió a dejar en claro que sus inquietudes van mucho más allá de los negocios y el legado familiar.

El talento de Felipe, sin embargo, no se limita a la música. Ya había dejado su huella en otros ámbitos, como lo demostró en marzo pasado cuando debutó en el mundo de la moda durante una de las ediciones más originales de BAFWEEK 2025. En aquella ocasión, la pasarela se trasladó a un escenario inusual: los vagones del subte H, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, organizado por la marca Bulbenny, fusionó la moda con la performance y resultó un hito tanto para la industria local como para el propio Fort, que vivió su primera experiencia como modelo.

Tras su paso por la pasarela, Felipe dialogó con Teleshow y compartió sus sensaciones: “Formar parte de este desfile me encantó, es la primera vez que lo hago. Es una experiencia, y más para una marca como esta, tengo ropa de ellos. Gracias por tenerme en cuenta”. Además, la moda no es ajena a la familia Fort. Su hermana Marta, incluso, ya había dado sus primeros pasos en ese mundo años antes. Su debut como modelo se produjo en 2019, cuando apenas tenía 15 años. Desde entonces, Marta continuó desarrollando un perfil propio y participando en eventos de primer nivel. Uno de los más destacados fue en octubre de 2024, cuando brilló en el Hipódromo de Palermo luciendo un vestido diseñado por Jorge Rey, uno de los creadores más reconocidos de la escena local.

Consultado sobre la posibilidad de compartir la pasarela con su hermana en el futuro, Felipe no dudó en mostrarse entusiasmado: “Me encantaría desfilar con mi hermana, ella ya lo hizo, así que tiene más experiencia que yo”.

El recuerdo de Ricardo, por supuesto, está siempre presente en cada nuevo paso que dan sus hijos. En diálogo con este medio, Felipe evocó a su padre y reflexionó sobre cómo cree que reaccionaría ante su debut como modelo: “Los desfiles y la moda eran cosas que a él le gustaban. Así que yo creo que me aplaudiría al final, me pondría una mano en el hombro y me diría que está orgulloso de mí”.

Hoy, el joven transita un momento de exploración y crecimiento personal. Entre proyectos empresariales, desafíos artísticos y nuevas experiencias, el joven apuesta a construir su propio camino, sin dejar de lado el recuerdo de su familia y el apoyo de sus seguidores. Ya sea con una guitarra eléctrica en mano, modelando en una pasarela disruptiva o ideando nuevos contenidos para sus redes, Felipe demuestra que la creatividad, la pasión y la autenticidad son los motores que lo impulsan en esta nueva etapa de su vida. Y, fiel a su estilo, invita a quienes lo siguen a animarse a descubrir sus propias pasiones y a no tener miedo de reinventarse.