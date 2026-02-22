Gol agónico de Mac Allister y triunfo clave de Liverpool ante Nottingham Forest

El mediocampista argentino marcó en el último suspiro y le dio al equipo inglés una victoria vital por la fecha 27 de la Premier League. Los Reds se meten de lleno en la pelea por las copas europeas.

Alexis Mac Allister fue el héroe de la tarde en Inglaterra. El volante convirtió a los 51 minutos del segundo tiempo y le dio el triunfo 1-0 a Liverpool FC frente a Nottingham Forest, como visitante, por la fecha 27 de la Premier League. En la última acción del partido, apareció en el área y definió con precisión para romper el cero.

El mediocampista argentino aprovechó un rebote en tiempo de descuento y no perdonó. Minutos antes ya había convertido, pero la jugada fue anulada por una mano previa. Lejos de frustrarse, insistió hasta el final y terminó siendo determinante en un partido cerrado y muy disputado.

Con este resultado, Nottingham Forest quedó con 27 puntos en el décimo séptimo puesto y sigue comprometido en la zona baja. Liverpool, en cambio, alcanzó las 45 unidades y se ubica sexto, firme en la pelea por los puestos de clasificación a las competiciones europeas.

El gol de Mac Allister no solo vale tres puntos: también ratifica su gran momento en el equipo inglés. El campeón del mundo vuelve a ser decisivo y se consolida como una pieza clave en el esquema de los Reds en un tramo decisivo de la temporada.