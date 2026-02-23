Gran Hermano: generación dorada, la apuesta de Telefe en un lunes que promete ser espectacular

El canal de las pelotas vive un inicio de semana vertiginoso con el regreso de conocidos programas, el inicio de la novela brasileña “Todas las flores” y su plato fuerte: el regreso de Gran Hermano de la mano de Santiago del Moro. Seguí la excelente programación a través de la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 06:32

Hoy no será un día más para la televisión argentina. Telefé celebra una jornada "con grandes estrenos, festejos y renovaciones" que marcará el pulso de la pantalla que en Santiago del Estero podrá seguirse a través de Canal 7. Noticias, magazines, ficción internacional y el regreso más esperado del año compondrán una grilla diseñada para arrancar la temporada con alto impacto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mañana comenzará a las 7 con "Buen Telefé", el noticiero conducido por Adrián Puente y Érica Fontana, encargado de abrir la agenda informativa de la semana. A las 9.30 tomará la posta "A la Barbarossa", donde Georgina Barbarossa estrenará escenografía, apostando a renovar su clásico espacio matutino.

Por la tarde, a las 14.30, regresará "Cortá por Lozano" con Verónica Lozano al frente y el inicio de su décima temporada, consolidado como uno de los magazines más rendidores del canal.

Luego, a las 17.30, llegará uno de los platos fuertes en materia de ficción: "Todas las flores", la novela brasileña que combina drama, superación y suspenso, y que promete atrapar con una historia atravesada por secretos y contradicciones humanas.

El prime time también traerá movimientos estratégicos. "MasterChef Celebrity" cambiará de horario y pasará a emitirse a las 21.30 con su gala de eliminación, bajo la conducción de Wanda Nara, en una etapa decisiva del certamen culinario.

Pero la gran expectativa estará concentrada a las 22.15 (22.30, por Canal 7 de Santiago del Estero), cuando Santiago del Moro abra las puertas de "Gran Hermano: Generación Dorada". La nueva edición celebra los 25 años del formato en el país y promete una casa renovada, desafíos inéditos y una competencia pensada para equilibrar destreza física e inteligencia.

En la previa, Del Moro adelantó algunas primicias. El trofeo del ganador fue diseñado por el reconocido orfebre Adrián Pallarols y estará totalmente bañado en oro, en sintonía con el concepto de "Generación Dorada". Además, la llamada "Arena" —espacio destinado a juegos y shows— contará con pantallas de piso a techo que permitirán recrear escenarios como selvas o playas, ampliando las posibilidades visuales y narrativas.

Entre las innovaciones también se destaca que el tradicional mercado dejará de ser en vivo: ahora será virtual, y los participantes realizarán sus compras semanales a través de una tableta. En cuanto a las pruebas, habrá tanto desafíos físicos como instancias de deducción, memoria e inteligencia, con el objetivo de no favorecer únicamente a los más jóvenes o entrenados.

Del Moro no eludió temas sensibles. Frente al avance de enfermedades de transmisión sexual, consideró fundamental que haya preservativos disponibles dentro de la casa.

Con esta programación integral, Telefé apuesta a un "superlunes" que combina información, entretenimiento y un regreso que ya genera conversación en todo el país. Para Santiago del Estero, la cita será a través de Canal 7. La TV abre su gran temporada.