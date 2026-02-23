Silva Neder acompañó los corsos de Brea Pozo y ratificó el apoyo a la cultura popular

En una jornada que combinó el fervor popular con un fuerte respaldo institucional, el vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, acompañó el Corso 2026 en Brea Pozo.

Hoy 07:36

Su presencia, invitado especialmente por el comisionado municipal Prof. Remigio “Lito” Cruz, subrayó la relevancia que el Gobierno de la Provincia otorga a estas manifestaciones como motores de la identidad y la economía regional.

Durante el encuentro, Silva Neder fue el encargado de transmitir el acompañamiento del gobernador, Elías Miguel Suárez, y de los senadores nacionales, Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

El mandatario puso de relieve que el sostenimiento de estos eventos responde a una decisión política de la gestión provincial para fomentar el turismo y el desarrollo local en cada rincón del interior santiagueño.

"Quiero expresar mi profundo reconocimiento a la gestión municipal, encabezada por 'Lito', por haber recuperado para Brea Pozo su lugar en la cartelera de espectáculos de carnaval, una cita que lamentablemente se había perdido durante algunos años", indicó.

Agregó: "Como habitantes de Brea Pozo y del departamento San Martín, nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones. El carnaval breapozeño es una expresión cultural genuina que simboliza el amor por la tierra y la familia; es el momento del reencuentro, cuando amigos y parientes regresan de distintos puntos del país a nuestro querido pueblo. Al recordar las históricas fiestas en las pistas Bertolotti o Saavedra, valoro el esfuerzo de aquellas familias que traían lo mejor de la música para que todos disfrutáramos con respeto y alegría".

"Nuestra visión es que esta festividad se consolide año tras año como un espacio de unión para las familias del departamento. El carnaval no es solo una fiesta, sino el acto de traer la cultura de los barrios al centro del pueblo, manifestando nuestra identidad".

Remarcó: "Hago un llamado a la hermandad. Los tiempos electorales han quedado atrás y es momento de convocarnos a la unidad del pueblo breapozeño y sanmartiniano. Con el deseo de que esta celebración se desarrolle en un marco de total respeto, dejo formalmente inaugurados los Corsos Breapozeños 2026”.

La jornada en la cabecera del departamento San Martín evidenció un notable marco de unidad institucional. El Dr. Silva Neder estuvo acompañado por el intendente de Loreto, Ramón González, secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; diputado provincial, Carlos Hazam, así como por funcionarios locales, consolidando a Brea Pozo como un polo de encuentro regional.

El despliegue de comparsas y batucadas fue el marco perfecto para una noche donde el brillo y el ritmo fueron los protagonistas, confirmando que la articulación entre el municipio y el Gobierno provincial es la clave del éxito para eventos de esta magnitud.