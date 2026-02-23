“Tierra de encuentro y oportunidades”: la intendente Fuentes destacó la participación popular en Santiago es tu Río

La intendente de la Capital cerró la edición 2026 del programa que durante dos meses hizo del parque Aguirre un lugar de encuentro de miles y miles de familias. “No hay nada más grato que el objetivo se haya cumplido”, destacó.

Hoy 07:27

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del último domingo del programa Santiago es tu Rio 2026, donde recorrió los distintos espacios de emprendedores, de juegos, de deportes de arena y desde el escenario principal destacó el protagonismo de los vecinos de la ciudad en esta propuesta de verano en la Costanera.

La jefa comunal acompañada por el subsecretario de Turismo de la Provincia, Nelson Bravo, y funcionarios del gabinete municipal y concejales, agradeció la participación de diferentes sectores de la Capital en esta edición y en especial al Gobierno y “a todos los que hoy han aportado para que nos podamos ir contentos luego de dos meses de haber garantizado los derechos a la distracción, a la recreación y a la necesidad de poder despejarnos de los problemas cotidianos”.

Dijo también que, durante su permanencia Santiago es tu Río permitió a los vecinos y visitantes poder disfrutar del baile, del espectáculo musical, del deporte y de los momentos el familia.

“Durante el recorrido que hicimos pudimos conversar con los más de 630 emprendedores que pudieron trabajar y vender sus productos, por eso no hay nada más grato que el objetivo se haya cumplido, con momentos de festividad y donde el amor y la familia está presente”, resaltó la Ing. Fuentes.

De la misma manera, agradeció a todos los que de alguna u otra forma hicieron que el predio fuera un lugar de encuentro como lo es Santiago “una tierra de encuentros y oportunidades”.

La Intendente asistió a la presentación de murgas y comparsas que anticiparon los corsos de la ciudad que tendrán lugar el próximo fin de semana.

A su turno, Bravo destacó la amplia concurrencia de público al programa Santiago es Tu Río y remarcó la gran organización que estuvo a cargo de la Municipalidad, y a la vez que transmitió el saludo del gobernador, Elías Suárez.

La jefa comunal cerró su participación con la entrega de trofeos a los equipos ganadores del torneo de fútbol en las canchas de arena.