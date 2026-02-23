EDESE informó cortes programados en el servicio eléctrico durante este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:44

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 24 de febrero: de 07:00 a 10:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 2° Ampliación de la ciudad Capital; de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Colón de la ciudad Capital (comprendido entre Hnos. Wagner, Melvin Jones, Formosa y Colón) y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Beltrán, Colonia Jaime y Monte Rico (dpto. Robles); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Villa Silípica, Campo Alegre, Chañar Pujio (dpto. Silípica) y de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Dr. Lescano, Ángela Capovilla de Reto, Roberto Castro y Dr. Abadala).

Miércoles 25 de febrero: de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte del barrio San Fernando de la ciudad de La Banda (comprendido entre Campo Gallo, Calle 1, Cejolao y Calle 4); de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 4° Ampliación de la ciudad Capital y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de Beltrán (comprendido entre Av. 27 de Abril, Av. San Martin, 25 de mayo y RN34) y a la localidad de Lugones y sus zonas rurales aledañas y de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de los barrios Congreso y Sarmiento de la ciudad Capital (comprendido entre Sor M. Guerra, Colon, San Juan y Santa Fe).