Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 FEB 2026 | 27º
X
Locales

EDESE informó cortes programados en el servicio eléctrico durante este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:44

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Martes 24 de febrero: de 07:00 a 10:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 2° Ampliación de la ciudad Capital; de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Colón de la ciudad Capital (comprendido entre Hnos. Wagner, Melvin Jones, Formosa y Colón) y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Beltrán, Colonia Jaime y Monte Rico (dpto. Robles); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Villa Silípica, Campo Alegre, Chañar Pujio (dpto. Silípica) y de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Dr. Lescano, Ángela Capovilla de Reto, Roberto Castro y Dr. Abadala).

Miércoles 25 de febrero: de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte del barrio San Fernando de la ciudad de La Banda (comprendido entre Campo Gallo, Calle 1, Cejolao y Calle 4); de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 4° Ampliación de la ciudad Capital y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de Beltrán (comprendido entre Av. 27 de Abril, Av. San Martin, 25 de mayo y RN34) y a la localidad de Lugones y sus zonas rurales aledañas y de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de los barrios Congreso y Sarmiento de la ciudad Capital (comprendido entre Sor M. Guerra, Colon, San Juan y Santa Fe).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre completa su partido ante Estudiantes de Caseros buscando un triunfo
  2. 2. Vecino bandeño murió tras atragantarse con un pedazo de carne
  3. 3. El mensaje de la presidenta de México tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco: “Mantenernos en calma”
  4. 4. El tiempo para este lunes 23 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 34° de máxima y probables tormentas aisladas durante la mañana
  5. 5. Ola de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”: al menos 14 muertos y 45 detenidos en 13 estados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT