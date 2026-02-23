Secuestran motocicleta fuera de regla tras intento de evasión en Añatuya

Un joven de 27 años fue detenido tras resistirse a un control policial y amenazar a los efectivos; su motocicleta fue secuestrada por carecer de documentación y no cumplir con las normas de tránsito.

Hoy 11:54

Cerca de las 5 de la madrugada, personal de la Comisaría 41 detectó a un grupo de motociclistas realizando maniobras peligrosas en la intersección de Avenida Belgrano y Gottau. Una Honda Tornado 250 cc de color blanco, estacionada sobre la calzada, fue identificada como vehículo fuera de regla.

El propietario, Raúl Exequiel Castro (27), reaccionó de manera hostil y proferió amenazas verbales contra los uniformados. Al inspeccionar la motocicleta, los efectivos constataron que no tenía patente, carecía de espejos retrovisores, guiños traseros y que el conductor circulaba sin casco protector.

Castro presentó únicamente la licencia de conducir, sin cédula de identificación del vehículo ni seguro obligatorio. La intervención de la Sala de Monitoreo y la Planta Verificadora permitió determinar que la moto figura a nombre de una mujer con domicilio en Santiago Capital, sin reportes de robo vigentes.

Ante la infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la falta de documentación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta. El rodado fue trasladado a la Comisaría 41 para su resguardo, mientras que Castro deberá regularizar su situación legal para poder recuperar el vehículo.