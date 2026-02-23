“El Corso de la Ciudad” llenó de color y alegría la noche bandeña

En el evento participaron murgas y comparsas locales e invitados especialmente para la ocasión, reuniendo a más de 1000 artistas de diferentes edades.

Hoy 12:10

La ciudad vivió una verdadera fiesta popular con la realización del “Corso de la Ciudad”, que se llevó a cabo el domingo en el Patinódromo Municipal, que contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani y con un gran marco de público.

En el evento participaron murgas y comparsas locales e invitados especialmente para la ocasión, reuniendo a más de 1000 artistas de diferentes edades, quienes llenaron de color, música y alegría la noche.

Las murgas participantes fueron: Centro de Murga Ilustres Del Carnaval; Centro de Murga Incomparables De La Loma; Academia Juan Saavedra; Murga los Gloriosos De La Banda; Comparsa delirio Banda Gaby; Comparsa Bella Bahía Banda Tino; Centro Murga Los elegantes Del Carnaval; Centro de Murga Murgueros del Oeste; Gym de Luz Nadotti; e Imperio Los Juárez: Banda de las Estrellas.

Además, el público pudo disfrutar de la musicalización en vivo con DJs, invitados, paseo gastronómico y una feria de artesanos y emprendedores locales.

Cabe destacar, que el corso contó con el acompañamiento del municipio bandeño, que respalda permanentemente las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad, reafirmando su compromiso con la promoción del arte, la cultura y las tradiciones populares.

En la oportunidad, estuvo presente el Intendente Roger E. Nediani, quién expresó: "Estamos aquí, este es el segundo evento de un corso que llevamos adelante en el Patinódromo Municipal.

En ese sentido, quiero agradecer a Bruno Díaz y al 'Tano' Storniolo también, que son parte de la organización y por supuesto al municipio de la ciudad de La Banda en sus diferentes áreas y a todas las comparsas, a las murgas y a las academias de gimnasia que están participando.

Un evento muy convocante donde podemos observar una gran cantidad de vecinos y vecinas y niños, niñas que vienen a divertirse. Esto es parte de nuestra cultura también, pero no solamente de la cultura sino también de la posibilidad que tienen todos estos emprendedores que tenemos aquí en la ciudad de La Banda que también puedan comercializar sus proyectos.

Así que estoy muy contento, muy conforme, muy agradecido, como te decía, tanto a Bruno como al Tano. Y vamos a seguir trabajando a pesar de la situación durísima desde lo económico a nivel nacional, aquí en la ciudad de La Banda, apostando a la cultura, apostando a la recreación, al esparcimiento, también a los emprendedores para que puedan trabajar.

Así que muchas gracias por el acompañamiento a todos los vecinos y vecinas que han llegado. Con este evento damos por finalizadas las actividades de carnaval, así que muchas gracias y a seguir divirtiéndonos como lo venimos haciendo sanamente en familia, con niños y niñas de todos los barrios de la ciudad", finalizó.