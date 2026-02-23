El programa “Más Cerca Tuyo” tuvo una amplia convocatoria en el barrio El Tuscal

Durante la jornada se brindó atención a más de 150 niños y más de 100 adultos, quienes recibieron acompañamiento de las diferentes áreas municipales.

Hoy 12:13

La Municipalidad de La Banda desarrolló una nueva jornada del programa “Más Cerca Tuyo” en el barrio El Tuscal, donde se registró una importante participación de vecinos que accedieron a múltiples servicios y prestaciones municipales.

En este marco, la directora de Nutrición Comunitaria, María Ríos, destacó la presencia del programa por primera vez en el sector y expresó su satisfacción por el trabajo articulado entre las distintas áreas. “Es la primera vez que estamos en este sector y ha sido muy satisfactorio. Todas las direcciones han trabajado brindando asistencia”, señaló.

Durante la jornada se brindó atención a más de 150 niños y más de 100 adultos, quienes recibieron acompañamiento de las diferentes áreas municipales. Ademas, se ofrecieron servicios de atención médica, corte de cabello y asistencia alimentaria, incluyendo la entrega de complementos minerales por parte de la Dirección de Nutrición Comunitaria.

La actividad se desarrolló en un Punto de Encuentro de Alimentación Segura que funciona en el barrio El Tuscal, espacio que el equipo visita semanalmente para garantizar la entrega de la unidad alimentaria correspondiente.

En este sentido, Ríos remarcó la gran concurrencia de vecinos y el trabajo coordinado de todas las áreas, atender diversas demandas de la comunidad. Asimismo, indicó que muchos vecinos solicitaron que el programa regrese próximamente al barrio.

Desde el municipio se reafirma el compromiso de continuar acercando servicios esenciales a los distintos sectores de la ciudad, promoviendo la inclusión y el acompañamiento integral de las familias bandeñas.