El Gobernador se reunió con autoridades del Ministerio y del Consejo de Educación para proyectar acciones en el área

El gobernador analizó junto a autoridades educativas los resultados de la primera convocatoria, que superó los 3.200 inscriptos, y avanzó en nuevas acciones para ampliar la oferta de capacitación en toda la provincia.

Hoy 12:49

El gobernador Elías Suárez participó este lunes por la mañana de una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, y autoridades del Ministerio de Educación y del Consejo General de Educación, con quienes analizó futuras acciones y también los resultados de la exitosa convocatoria del programa Santiago Crece con Vos, que en el primer llamado superó los 3.200 jóvenes inscriptos de toda la provincia.

“Esto deja en claro que este programa se consolida como una verdadera herramienta de inclusión y futuro”, dijo el mandatario.

De la reunieron participaron la ministra de Educación, Mariela Nassif; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; el director de Modalidades Educativas, Enerio Lugones, y con el director de la Juventud, César González.

Al referirse a los alcances de este innovador programa, el gobernador Suárez resaltó: “A través de 57 cursos de formación en oficios y habilidades digitales estamos generando oportunidades reales de capacitación para que nuestros jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral y desarrollar sus talentos”. El programa ya inició la etapa de recepción de la documentación en Capital, Banda, Termas, Fernández, Forres, Añatuya y Frías.

Atento al interés reflejado en esta primera convocatoria, las autoridades educativas están evaluando la posibilidad de ampliar la oferta del programa Santiago Crece con Vos para permitir el ingreso de más jóvenes y llegar a más localidades.

En ese marco se establecieron las pautas para la opción de cargos docentes, cuya inscripción podrá realizarse próximamente a través de la página oficial del Consejo General de Educación.

En la misma línea, se informó también sobre la próxima cobertura de cargos directivos por concurso, “reafirmando el compromiso con la transparencia, la profesionalización y la calidad educativa”.

En cuanto a la cobertura de cargos docentes, se ratificó la decisión del gobernador de dar prioridad a los educadores que pertenezcan a la misma localidad de donde se realice la oferta educativa, fortaleciendo así el arraigo y el desarrollo local.