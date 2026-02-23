La sorpresiva decisión de Di Carlo que dio la primera señal sobre la ida de Gallardo de River

El presidente del club se hizo presente en la práctica, algo que no es habitual, y se reunió con el entrenador luego del entrenamiento. También habló con el plantel. El Muñeco dirigirá su último partido ante Banfield.

Hoy 21:54

Se terminó el ciclo. Marcelo Gallardo dirigirá ante Banfield su último encuentro como entrenador de River Plate. El club lo confirmó en sus redes sociales con la propia palabra del DT, luego de una jornada cargada de especulaciones y silencio en el River Camp.

El Muñeco se presentó a la práctica de la tarde y, hasta ese momento, se mantenía la incertidumbre sobre su continuidad. Sin embargo, la llegada de Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, fue la primera señal de que el rumbo podía cambiar.

La visita que anticipó el desenlace

No es habitual que Di Carlo acompañe al equipo en los entrenamientos. Por eso, su presencia en el predio podía interpretarse de dos maneras: un respaldo explícito o una reunión determinante. Fue lo segundo.

Gallardo atravesaba su peor momento desde su regreso en agosto de 2024. Las 12 derrotas en los últimos 20 partidos (13 si se cuenta la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia) lo llevaron, por primera vez, a considerar dejar el cargo.

La postura de la dirigencia era sostenerlo y darle el tiempo necesario para definir los próximos pasos. De hecho, el entrenador fue una pieza central del proyecto encabezado por Di Carlo, elegido en las elecciones de noviembre pasado. Incluso, su renovación previa al superclásico ante Boca Juniors había sido un fuerte gesto político, aunque los resultados posteriores diluyeron ese respaldo.

Silencio, reflexión y decisión final

Tras la derrota frente a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani, Gallardo se retiró sin hacer declaraciones públicas, pero les comunicó a sus dirigidos que los esperaba en el entrenamiento de la tarde.

Desde entonces, hubo silencio absoluto. No se registraron reuniones formales previas a la práctica ni declaraciones cruzadas. Todo quedó en manos del entrenador.

Finalmente, pasadas las 21, el propio Gallardo confirmó que el partido ante Banfield en el Monumental será el último de su segundo ciclo. River comenzará ahora la búsqueda de un sucesor, mientras el Muñeco se prepara para despedirse de su gente en Núñez.