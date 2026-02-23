Sin Cavani, Úbeda probó un equipo alternativo para el debut de Boca en la Copa Argentina

En un partido con mucho en juego, el Sifón apelará a varios suplentes para el duelo frente a Gimnasia, de Chivilcoy. El delantero uruguayo no estará entre los convocados.

Hoy 15:39

Cuestionado y silbado por los hinchas, Claudio Ubeda logró una vida más tras el empate ante Racing Club en la Bombonera. Sin margen de error, el DT de Boca Juniors probó este lunes una formación alternativa para el debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

El encuentro ante un rival del Torneo Federal A le abre al Sifón la chance de rotar piezas en medio de una seguidilla exigente. Además, el cuerpo técnico apunta a recuperar futbolistas clave como Exequiel Zeballos y Leandro Paredes, hoy fuera por lesión y considerados indispensables para el funcionamiento del equipo.

Cambios en todas las líneas

Aunque Agustín Marchesín es titular y referente, en la práctica el arco quedó en manos de Leandro Brey, que disputaría su primer partido del año.

En defensa, la lesión de Juan Barinaga deja el lateral derecho entre Marcelo Weigandt y Dylan Gorosito, quien podría sumar su segundo encuentro en Primera División. Los centrales suplentes también tendrán su oportunidad: Nicolas Figal y Marco Pellegrino asoman como dupla ante el bajo rendimiento reciente de Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa. En el lateral izquierdo, el elegido sería Malcom Braida, con escasos minutos desde su llegada.

En el mediocampo no sobran variantes. Milton Delgado es una fija incluso con mayoría de suplentes. A su lado estarían Tomas Belmonte y Williams Alarcon, quienes fueron titulares ante Racing.

El estreno de Bareiro

En ataque se dará el debut de Adam Bareiro con la camiseta azul y oro. El delantero paraguayo será acompañado por Angel Romero y Lucas Janson. La baja sensible es la de Edinson Cavani, quien se resintió y quedó descartado por lesión.

En un partido donde se espera dominio absoluto y posesión mayoritaria, Úbeda apuesta a nombres con experiencia para evitar sobresaltos y sostener su crédito en el cargo.

La probable formación de Boca

Brey; Weigandt, Figal, Pellegrino, Braida; Belmonte, Delgado, Alarcón; Romero, Bareiro y Janson.

El Xeneize buscará avanzar en la Copa y, al mismo tiempo, ganar aire en un contexto de tensión creciente alrededor del entrenador.