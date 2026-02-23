Boca mantiene contactos con Paulo Dybala y se ilusiona con su llegada

Boca Juniors mantiene viva la ilusión de sumar a Paulo Dybala a partir de junio, cuando finaliza su contrato con la AS Roma. Tras la negativa del delantero en el mercado de enero, aunque con un guiño para dejar la puerta abierta a mitad de año, en Italia aseguran que los contactos formales continúan y la posibilidad empieza a tomar forma.

El periodista Matteo Moretto informó que la dirigencia xeneize dialoga de manera constante con el entorno del zurdo de 32 años. Si bien todavía no hay una decisión definitiva del futbolista, las conversaciones avanzan y el escenario permanece abierto de cara al segundo semestre.

La postura de Roma y el contrato

En paralelo, desde Italia señalan que la Roma cambió su postura y buscaría iniciar charlas para extender el vínculo del campeón del mundo, aunque con una fuerte rebaja salarial. Sin embargo, trascendió que resulta complejo que el cordobés continúe en el Giallorossi, lo que alimenta la chance de un desembarco en La Bombonera.

El contrato vigente hasta junio es un factor clave. En Boca entienden que recién allí podrán avanzar con mayor firmeza, sin necesidad de negociar una salida anticipada, algo que en el último mercado resultó inviable.

El sueño de Riquelme y la Libertadores

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme nunca ocultó su deseo de sumar a la Joya como refuerzo estrella. La idea es potenciar al equipo en la segunda mitad del año y pensar, incluso, en unos hipotéticos octavos de final de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, las señales externas también suman expectativa. Catherine Fulop, suegra del futbolista, deslizó públicamente que la opción de mudarse en junio es real, lo que reforzó la sensación de que el pase podría concretarse.

Por ahora, Boca avanza a fuego lento, pero con constancia. El objetivo es claro: seducir a Dybala y dar el gran golpe del mercado invernal.