Cierre de película: El "Cine Móvil" despidió el verano en el Paseo Capital del Agro

En una jornada cargada de emoción y convocatoria familiar, la ciudad de Fernández culminó su ciclo de actividades estivales antes del inicio de clases.

Hoy 17:50

Este domingo, el emblemático Paseo Capital del Agro se transformó una vez más en una gran sala de cine al aire libre para recibir la última función del ciclo "Cine Móvil" Verano 2026. El evento, que se consolidó como uno de los favoritos de la temporada, contó con una masiva concurrencia de vecinos que se acercaron para disfrutar de una tarde-noche diferente.

Un espacio para la familia y la economía local

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Fernández, bajo la gestión de la intendente Yanina Iturre, y coordinada a través de la Dirección de Cultura. El objetivo principal fue brindar un espacio de recreación gratuito y seguro para todas las edades.

Desde temprano, el predio comenzó a poblarse de familias cargadas con equipos de mate y sillones, listos para la comodidad; ganas de compartir, especialmente con los más pequeños y un espíritu comunitario, apoyando a los vendedores locales que instalaron sus puestos de comida y artesanías en el lugar.

El último adiós a las vacaciones

Además de la proyección cinematográfica, la jornada incluyó juegos y diversas propuestas recreativas. El evento tuvo un sabor especial, ya que funcionó como la despedida oficial del receso veraniego para los niños y niñas de la ciudad, quienes están próximos a iniciar el ciclo lectivo 2026.

Desde la organización destacaron el comportamiento del público y resaltaron que esta fue solo una de las tantas actividades que se desarrollaron en el Paseo Capital del Agro durante los meses de enero y febrero, reafirmando el compromiso de la gestión con la cultura y el encuentro social.