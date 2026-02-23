Alessandroni valoró la victoria de Mitre: “Feliz por el primer triunfo, más en nuestra casa”

El capitán aurinegro expresó sus sensaciones luego del 1-0 de este lunes ante Estudiantes de Caseros.

Hoy 17:58

Mitre consiguió su primera victoria esta mañana ante Estudiantes de Caseros, por la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Tras el encuentro, Juan Alessandroni expresó su satisfacción por el resultado y destacó el compromiso del grupo en un partido que tuvo múltiples contratiempos.

“Primero feliz por el primer triunfo, más en nuestra casa. Y la verdad de la forma que se dio y todo, muy trabajado”, señaló el mediocampista, en referencia a un duelo que sufrió la interrupción por un corte de luz y obligó a realizar dos entradas en calor.

Un partido atípico y mucho esfuerzo colectivo

El volante reconoció la dificultad que implicó sostener la concentración en ese contexto. “Es difícil jugar esta clase de partido en donde hicimos una entrada en calor, se cortó la luz, volvimos a hacer la entrada en calor, se reanudó, jugamos medio tiempo. Cuesta enfocarse, cuesta concentrarse, pero los chicos se brindaron al máximo”.

Alessandroni también valoró la respuesta de todo el plantel, incluso de quienes no estaban en los planes iniciales. “Chicos que por ahí capaz que no estaban citados terminaron jugando. Es un esfuerzo muy grande y me pone muy contento porque a veces es difícil convencer a todo un plantel de que todos somos necesarios”.

Sobre el gol del triunfo, remarcó: “Hoy le tocó a Claudio (Salto) ingresar y darnos el gol. Muchos chicos que no venían estando hoy estuvieron, entonces contento por ellos y también muy contento por el club y por la gente”.

El respaldo del público y el impulso anímico

El jugador, capitán y uno de los referentes del plantel, destacó el acompañamiento de los hinchas. “Yo ya estoy acostumbrado porque hace mucho tiempo que estoy y sé lo que es la gente de Mitre. Pero para los chicos nuevos vivirlo en carne propia, entrar a la cancha con el público, es algo hermoso”.

En lo personal, se mostró satisfecho por haber sumado minutos. “Uno trabaja siempre para jugar, a veces le toca, a veces no, pero sé el lugar y el rol que ocupo. Trabajo día a día para darle una alternativa al cuerpo técnico y me tocó. Muy feliz por eso”.

Por último, dejó un mensaje de autocrítica y agradecimiento. “Sabemos que tenemos mucho por crecer y mejorar. Somos los primeros que tenemos que hacer autocrítica. Es mucho más fácil corregir con un triunfo. El otro día en cancha de All Boys el resultado nos golpeó, pero esto puede ser un impulso muy grande. Agradecerle a la gente que en un horario complicado vino a alentar, esto también es de ellos”.