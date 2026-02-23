Tolerancia cero en Añatuya: secuestran motos adulteradas y desarticulan encuentros clandestinos

En el marco de una política de controles intensivos y prevención, la Policía de la Provincia, a través del personal de Prevención de la Departamental 13, llevó adelante una serie de procedimientos durante el fin de semana que culminaron con el secuestro de motocicletas adulteradas y la interrupción de actividades clandestinas en distintos puntos de Añatuya.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 4 de la madrugada, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos detectaron a dos sujetos que remolcaban una motocicleta de manera sospechosa. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga.

Uno de ellos logró escapar, mientras que el restante abandonó el rodado y se internó en una zona montuosa con abundante maleza, aprovechando la oscuridad para huir.

Al inspeccionar el vehículo —una Guerrero azul—, los uniformados constataron que el motor tenía los cuños originales limados, una maniobra habitual en rodados de procedencia ilícita o vinculados a hechos delictivos. La motocicleta fue inmediatamente secuestrada.

Más tarde, cerca de las 5 de la mañana, los operativos se trasladaron al barrio San Cayetano, donde se montó un dispositivo especial para frenar el denominado “Domingrau”, práctica que genera reiteradas quejas vecinales por los ruidos molestos de escapes libres.

En ese contexto, los efectivos identificaron a un joven de 18 años, domiciliado en el barrio Polo Norte, que circulaba en una Zanella ZB 110cc blanca sin documentación que acreditara la propiedad del rodado. Ante esta irregularidad, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta.

Ambos vehículos fueron trasladados a la Comisaría 41, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales y administrativas correspondientes.

Desde la fuerza señalaron que estos procedimientos forman parte de una planificación estratégica para combatir la circulación de motocicletas adulteradas y garantizar la tranquilidad de los vecinos, y adelantaron que los controles continuarán de manera sorpresiva y rigurosa en distintos sectores de la ciudad.