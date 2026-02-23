Susto en La Banda: por una falla mecánica, un camión terminó dentro de una casa

El siniestro ocurrió en barrio Centro cuando el vehículo perdió el control y terminó incrustado en una vivienda. No hubo heridos, pero sí serios daños materiales.

Hoy 18:54

Un particular accidente de tránsito se registró durante la tarde de este lunes en la ciudad de La Banda, cuando un camión, afectado a una repartición municipal, terminó impactando contra el frente de una vivienda del barrio Centro.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Rivadavia al 546, entre Ameghino y Absalón Rojas, donde por causas que se busca establecer de forma fehaciente, un camión Mercedes Benz perdió el control y se estrelló contra la propiedad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el rodado habría sufrido una falla mecánica en el sistema de dirección, lo que impidió que el conductor pudiera maniobrar y evitar el impacto.

En el momento, dentro del domicilio se encontraba un hombre, de 66 años de edad, que por fortuna resultó ileso. El violento choque ocasionó importantes daños en la fachada del inmueble.

Personal policial y municipal trabajó en el lugar para evaluar la situación, ordenar el tránsito y determinar las responsabilidades correspondientes.